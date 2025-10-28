فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق از دو واحد مسکونی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با اشراف اطلاعاتی از نگهداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به صورت غیرقانونی در دو واحد مسکونی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند، مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع با هماهنگی قضائی به محل‌های مورد نظر اعزام که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، دونفر منازل مسکونی خود را به محلی برای فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به صورت غیر مجاز از برق شهری استفاده می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: دراین عملیات‌ها ۱۰ دستگاه ماینر و متعلقات که همگی فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

سرهنگ داداش تبار ارزش محموله مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه تمامی دستگاه‌ها و متعلقات موجود از محل جمع آوری و دو نفر متهم نیز به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی بابل در پایان با بیان این که استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های ماینر علاوه بر این که توان مصرفی بالایی داشته و موجب خسارت به شبکه توزیع برق می‌شود، افزود: پلیس با جدیت این مسئله را دنبال و با متخلفان در این حوزه برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اقدامات و فعالیت‌های مربوط به استخراج غیر قانونی ارز‌های دیجیتال را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.