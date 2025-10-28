فرمانده انتظامی شهرستان بابل از کشف ۱۰ دستگاه ماینر قاچاق از دو واحد مسکونی به ارزش ۱۲ میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ علی داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با اشراف اطلاعاتی از نگهداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به صورت غیرقانونی در دو واحد مسکونی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند، مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع با هماهنگی قضائی به محل‌های مورد نظر اعزام که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، دونفر منازل مسکونی خود را به محلی برای فعالیت دستگاه‌های ماینر اختصاص داده و به صورت غیر مجاز از برق شهری استفاده می‌کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: دراین عملیات‌ها ۱۰ دستگاه ماینر و متعلقات که همگی فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند کشف شد.

سرهنگ داداش تبار ارزش محموله مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه تمامی دستگاه‌ها و متعلقات موجود از محل جمع آوری و دو نفر متهم نیز به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی بابل در پایان با بیان این که استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های ماینر علاوه بر این که توان مصرفی بالایی داشته و موجب خسارت به شبکه توزیع برق می‌شود، افزود: پلیس با جدیت این مسئله را دنبال و با متخلفان در این حوزه برخورد می‌کند و از شهروندان می‌خواهیم هرگونه اقدامات و فعالیت‌های مربوط به استخراج غیر قانونی ارز‌های دیجیتال را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

برچسب ها: ارز دیجیتال ، ماینر قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف ۷۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در بابل
از کشف انواع مواد مخدر تا کشف ۳۰ ماینر غیرمجاز در نوشهر
خاموشی ماینر‌ها در میاندورود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای کودک آزاری در خانه توانبخشی کلاردشت
توزیع بیش از ۶۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش صنعت مازندران
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب در بند قانون
دستگیری متخلف قطع درختان جنگلی در قائمشهر
بازگشت بیش از ۳۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید
۱۰۰ فقره کلاهبرداری فقط با مشارکت یک زوج!
پوکی استخوان؛ بیماری خاموشی که تا شکستگی ادامه دارد
هشدار نارنجی هواشناسی به مازندران
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته جاده‌های شمال اعلام شد
کشف ماینر‌های میلیاردی قاچاق از دو واحد مسکونی بابل
آخرین اخبار
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته جاده‌های شمال اعلام شد
کشف ماینر‌های میلیاردی قاچاق از دو واحد مسکونی بابل
هشدار نارنجی هواشناسی به مازندران
پوکی استخوان؛ بیماری خاموشی که تا شکستگی ادامه دارد
۱۰۰ فقره کلاهبرداری فقط با مشارکت یک زوج!
دستگیری متخلف قطع درختان جنگلی در قائمشهر
توزیع بیش از ۶۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در بخش صنعت مازندران
بازگشت بیش از ۳۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی تنکابن به چرخه تولید
تقلب در فروش خوراک دام؛ فروشنده متقلب در بند قانون
ماجرای کودک آزاری در خانه توانبخشی کلاردشت
استفاده از ظرفیت مجلس برای تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت
جشنی برای فرشتگان خاموش + فیلم