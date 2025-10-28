رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۱۴۵ تن کالای اساسی احتکار شده خبر داد و گفت: متهم اصلی دستگیر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین رحیمی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا موفق شدند در بازدید از یک باب انبار ۱۴۵ تن برنج و حدود نیم تن چای در منطقه‌ای در جنوب تهران کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشار به اینکه در بازدیدها نماینده وزارت صمت، اداره کل تعزیرات و جهاد کشاورزی حضور دارند، گفت: در این راستا متهم اصلی دستگیر و به پرداخت جریمه ۶.۸ میلیارد تومانی محکوم شد.

سردار رحیمی اضافه کرد: افراد فرصت طلب برای کسب سودهای باد آورده و ایجاد چالش در اقتصاد کشور است اقدام به احتکار کالای اساسی می کنند که این اقدام شرمانه از جنبه اخلاقی و قانونی غیر قابل قبول و جرم است و

مقابله با جرایم اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد و در این راستا طرح های مختلفی در حال اجرا و انجام است،.

وی افزود: هموطنان برای مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه تر با جرایم و مفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در خصوص مواردی چون احتکار را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

منبع: فراجا