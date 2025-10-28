تسهیل ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با وام ۸ درصدی در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه انرژی‌های پاک و کاهش ناترازی برق کشور، صندوق توسعه ملی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، زمینه سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف ۲۰۰۰ مگاوات را فراهم کرده است. این طرح با حمایت ویژه دولت و نرخ تسهیلات هشت درصدی، فرصتی کم‌نظیر برای صنایع و سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت (صمت) فارس با اعلام آغاز برنامه مشترک میان صندوق توسعه ملی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: در راستای سیاست‌های کلان کشور برای توسعه انرژی‌های پاک و کاهش ناترازی برق، بستری فراهم شده است تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر مشارکت فعال داشته باشد.

کریم مجرب افزود: براساس تفاهم‌نامه منعقدشده میان صندوق توسعه ملی و ساتبا و مطابق با مصوبه شورای اقتصاد، امکان سرمایه‌گذاری مشترک در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف ۲۰۰۰مگاوات فراهم شده است. در این مدل، ۸۰ درصد منابع مالی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد آورده متقاضیان بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

مدیرکل صمت فارس در تشریح شرایط تسهیلات این طرح گفت: تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ سود هشت درصد و بازپرداخت ارزی ارائه می‌شود و زمین محل احداث نیروگاه نیز به‌عنوان وثیقه مورد قبول خواهد بود.

مجرب همچنین با اشاره به تکالیف قانونی صنایع بزرگ اظهار کرد: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، واحد‌های صنعتی با مصرف بیش از یک مگاوات برق موظفند حداقل پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. در همین راستا، صندوق توسعه ملی و ساتبا حمایت ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران و صنایع علاقه‌مند خواهند داشت.

او ضمن دعوت از متقاضیان بخش خصوصی تصریح کرد: شرکت‌هایی که دارای ماهیت خصوصی، توان تأمین ۲۰ درصد آورده نقدی، ظرفیت بالای سه مگاوات برای احداث نیروگاه و ترجیحاً زمین مناسب با مجوز‌های زیست‌محیطی و اتصال به شبکه برق هستند، می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

مجرب در پایان اضافه کرد: به‌منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فرآیند‌های اجرایی و مدل‌های سرمایه‌گذاری، کارگاه‌های تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر در آذرماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد. جزئیات این نشست‌ها به‌زودی از طریق رسانه‌ها و پایگاه اطلاع‌رسانی ساتبا اعلام می‌شود.

منبع: سازمان صمت فارس