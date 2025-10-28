فرمانده انتظامی اقلید گفت: رسم غلط تیراندازی در مراسم عروسی، به قتل مادر داماد انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی‌مطلق فرمانده انتظامی اقلید بیان کرد: در پی مراجعه حضوری فردی به پاسگاه مبنی بر تیراندازی منجر به قتل در مراسم عروسی در یکی از مناطق شهرستان اقلید، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که خانمی ۵۰ ساله در عروسی پسرش، هنگام شادی مهیمانان با اسلحه شکاری مورد هدف قرار گرفته و منجر به مرگش شده است.

سرهنگ بخشایی مطلق گفت: ماموران تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از بازبینی دوربین‌های مدار بسته، در این خصوص ۲ نفر (پسر عموی عروس و پسر عمه داماد) که برای شادی در مراسم عروسی اقدام به تیراندازی کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند و ۳ قبضه اسلحه را نیز کشف کردند.

فرمانده انتظامی اقلید با اشاره به اینکه هر ۲ متهم ۲۰ الی ۲۲ ساله برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، تصریح کرد: پلیس تاکید ویژه‌ای بر فرهنگ‌سازی، آموزش و همکاری سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول داشته و بر این باور است که می‌توان رسوم پسندیده را جایگزین رسم غلط و خطرناک تیراندازی در جشن‌ها و مراسم‌ عروسی کرد.

او اظهار امیدواری کرد: با همکاری آگاهانه مردم، شاهد آرامش مطلوب در مراسم شادی و پیشگیری از وقوع قتل‌های ناشی از تیر‌اندازی در جشن‌ها باشیم.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس