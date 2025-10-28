باشگاه خبرنگاران جوان _ شهریار عسگری اظهار کرد: این آتشسوزی که از حوالی ظهر امروز در این منطقه آغاز شده بود، حدود سه تا چهار هکتار از عرصههای طبیعی را درگیر کرد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام آتسشوزی، عوامل یگان حفاظت محیط زیست خوزستان، اداره کل منابع طبیعی و همچنین جوامع محلی در منطقه حاضر شده و عملیات مهار را آغاز کردند.
عسگری خاطرنشان کرد: این آتشسوزی پس از سه ساعت و با تلاش بیوقفه این عوامل به طور کامل مهار شد.
مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان علت اولیه این حادثه را عامل انسانی عنوان کرد و بر ضرورت رعایت موارد احتیاطی و جلوگیری از هرگونه اقدامی که میتواند منجر به بروز آتشسوزی در عرصههای طبیعی شود تاکیدکرد.
براساس این گزارش منطقه حفاظت شده شیمبار واقع در شهرستان اندیکا با ۵۰ هزار هکتار مساحت، یک منطقه کوهستانی و پوشیده از جنگل و درختان بلوط است.
این منطقه دارای گونههای مختلف جانوری از جمله پلنگ، گرگ، خرس قهوهای، گربه وحشی، گراز، خرگوش، شغال، کفتار، سنجاب، انواع خفاش، تشی، قوچ وحشی، کَل و بز است.
منبع ایرنا