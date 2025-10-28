بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان، مدارس ۴ شهر خوزستان غیرحضوری اعلام شد.

باشگاه  خبرنگاران جوان ـ بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، انتشار دود ناشی از آن در نیمه‌غربی استان،

و همچنین افزایش میزان آلاینده‌ها بر اثر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی،

فعالیت مدارس روز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در نوبت صبح در شهرستان‌های حمیدیه، اهواز، باوی و کارون به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین فعالیت ادارات، دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها در این شهرستان‌ها با دو ساعت و نیم تأخیر و از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

 

در خصوص شهرستان‌های هویزه و دشت‌آزادگان، در صورت تداوم آلودگی تا پیش از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه، تصمیم لازم توسط فرمانداران محترم این شهرستان‌ها اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

