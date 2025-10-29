باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ساخت کارخانه تولید تجهیزات پزشکی و دارو در این دو شهرستان، گفت: این پروژه نه تنها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال در استان خراسان جنوبی باشد، بلکه نوید بخش حضور شرکت‌های بزرگ پخش دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه خواهد بود

وی افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص لزوم هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت تولید، این پروژه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای توان تولید داخلی انجام می‌شود.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه ادامه داد: استان خراسان جنوبی تاکنون فاقد کارخانه‌ای برای تولید تجهیزات پزشکی بوده است و همین مسئله باعث شده که نتوانیم در نمایشگاه‌های مرتبط به درستی خود را معرفی کنیم.

اسحاقی بیان کرد: اگر کارخانه تولید تجهیزات پزشکی و دارو در این استان به بهره‌برداری برسد، علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، می‌توانیم شاهد حضور شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی در استان و حتی صادرات محصولات به سایر نقاط کشور و خارج از کشور باشیم.

وی در پایان تاکید کرد که این پروژه می‌تواند به عنوان یک عامل توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولیدات داخلی ایفا کند.