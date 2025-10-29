شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از احداث زمین چمن مصنوعی در روستای خان آباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ استان همدان ابراز خرسندی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌های ابتدایی زندگی، زمان طلایی برای شکل‌گیری سبک زندگیسالم، افزایش مهارت‌های فردی و ساختن اعتمادبه‌نفس است. از این رو ورزش نیز نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط کودکان و به ویژه نوجوانان ایفا می‌کند. ورزش نه تنها برای بزرگسالان، بلکه برای نوجوانان نیز یکی از ارکان مهم سلامتی و رشد به شمار می‌رود. در دوران نوجوانی، بدن و ذهن به سرعت در حال تغییر و رشد است، و ورزش می‌تواند این فرآیند را تسهیل کرده و تاثیرات مثبتی بر سلامت کلی فرد بگذارد؛ بنابراین به منظور ترویج فرهنگ ورزش و سلامتی زمین چمن مصنوعی در روستای خان آباد شهرستان کبودرآهنگ استان همدان در اختیار ورزش دوستان این روستا قرار گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد گنجی - همدان

