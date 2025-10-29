باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه معشوره از اهمیت استراتژیک برخوردار است، چرا که می‌تواند هم در تأمین آب، هم در کنترل سیلاب، و هم در توسعه کشاورزی و صنعت منطقه تأثیرگذار باشد.

محل ساختگاه سد در حدود ۴۰ کیلومتر جنوب شهر نورآباد و ۴۵ کیلومتر شمال شهر کوهدشت واقع شده است.

از نظر ژئوتکنیکی، ساختگاه در منطقه‌ای از زاگرس با شیب‌های شدید و سازند‌های آهکی و مارنی قرار دارد. مشخصات طراحی اولیه این سد عبارتند از: بدنه بتنی دوقوسی، ارتفاع حدود ۱۱۴ متر از پی، طول تاج حدود ۳۵۰ متر است

در مطالعات اولیه ظرفیت ذخیره این سد حدود ۱٫۶ تا ۱٫۷ میلیارد مترمکعب آب در نظر گرفته شده بود. در بازنگری‌ها ظرفیت به حدود ۵۰۰-۵۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

پرونده معشوره در شورای اقتصاد

استاندار لرستان در حاشیه دیدار با سرمایه‌گذاران چینی؛ از آغاز عملیات اجرایی سد بختیاری خبر داد و گفت: عملیات اجرایی سد بختیاری از محل فاینانس به زودی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز اجرای سد بختیاری از محل فاینانس اخذ شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می‌شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ارجاع پرونده سد معشوره به شورای اقتصاد خبر داد و گفت: باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری لازم برای سد معشوره پیگیری‌های لازم برای اجرای سد معشوره از محل فاینانس و یک شرکت چینی صورت گرفت و مراحل قانونی آن نیز طی شده است.

شاهرخی افزود: پرونده این سد هم اکنون، مراحل قانونی را طی کرده و در حال ارجاع به شورای اقتصاد است. در سال جاری نیز از محل منابع داخلی ۸۰۰ میلیارد تومان برای این سد، منظور شده است.

ضرورت برای استان لرستان

برای استان لرستان که با کم‌آبی، نوسانات شدید آب و بحران‌های کشاورزی و اشتغال روبه‌رو است، سد معشوره می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. اطمینان‌بخشی به تأمین آب شرب مستقل برای چند شهرستان، کاهش وابستگی به منابع آب محدود.

ارتقای کشاورزی منطقه با تبدیل اراضی دیم به آبی، افزون بر اشتغال بیشتر بوده و کنترل بهتر سیلاب‌ها که در فصل بارندگی می‌توانند خسارت‌زا باشند. بسترِ توسعه صنعتی و خدماتی در منطقه با داشتن منبع آب مطمئن است.

سد معشوره پروژه‌ای بزرگ، راهبردی و با افق بلند برای لرستان است که اگر به‌درستی و با جدیت پیش رود، می‌تواند نقطه تحول در تأمین آب، کشاورزی، اشتغال و توسعه منطقه به شمار آید. اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که مسیر هنوز دشوار است و نیازمند عزم قوی، منابع مالی مناسب و اجرای منظم هستند. برای مردم منطقه امید است که این پروژه از مرحله انتظار و وعده به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسد.