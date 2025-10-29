مدیر سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان گفت: از هفتم تا سیزدهم آبان ماه به عنوان هفته بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شده است که بالغ بر ۶۴ عنوان برنامه متنوع در سطح استان و شهرستان‌ها برای اجرا در طول این هفته پیش‌بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ پاسدار هادی قاسمی گفت:همه برنامه‌ها مبتنی بر رویکرد جدید و ذائقه دانش‌آموزان تنظیم شده‌اند. محور‌های اصلی این برنامه‌ها شامل تربیتی، جهاد تبیین و تربیت بدنی خواهد بود که در طول هفته اجرا می‌شوند.

سرهنگ قاسمی هدف اصلی این اقدامات را منجر شدن به راهپیمایی باشکوه، سازماندهی شده و منسجم در روز ۱۳ آبان ماه عنوان کرد.

وی همچنین به آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت که دانش‌آموزان به نمایندگی از جامعه عظیم دانش‌آموزی استان، امروز با حضور در گلزار شهدای زاهدان از شهدا مدد گرفته‌اند.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: سپاه سلمان ، بسیج دانش آموزی
خبرهای مرتبط
فرمانده جدید سپاه شهرستان ایرانشهر معرفی شد
نماینده، ولی فقیه ؛
توجه به توسعه روستا‌ها تنها راه برون رفت از معضل حاشیه نشینی است
دشمن سعی می‌کند ذهن نسل جوان را منحرف کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ضربات کاری پلیس استان سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان مواد مخدر
دستگیری عامل تیراندازی در زابل
کشف محموله ۱۶۰ میلیارد ریالی موتور قایقِ قاچاق در کنارک
مطالعات دانشگاه زابل مبنای تدوین مدل اجرایی کنترل ریزگرد‌های تالاب هامون قرار می‌گیرد
استاندار: اتهام قاچاق سوخت به مردم سیستان و بلوچستان ناعادلانه است
۱۴ کشته و مجروح در برخورد پژو پارس و پراید در نیمروز سیستان
تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر جهاد تبیین و انسجام برای ۱۳ آبان
آخرین اخبار
تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر جهاد تبیین و انسجام برای ۱۳ آبان
۱۴ کشته و مجروح در برخورد پژو پارس و پراید در نیمروز سیستان
استاندار: اتهام قاچاق سوخت به مردم سیستان و بلوچستان ناعادلانه است
مطالعات دانشگاه زابل مبنای تدوین مدل اجرایی کنترل ریزگرد‌های تالاب هامون قرار می‌گیرد
دستگیری عامل تیراندازی در زابل
کشف محموله ۱۶۰ میلیارد ریالی موتور قایقِ قاچاق در کنارک
ضربات کاری پلیس استان سیستان و بلوچستان به قاچاقچیان مواد مخدر
کشف چهار اثر باستانی از قاچاقچیان در سیستان و بلوچستان
پیش‌بینی کاهش دما و خیزش گرد و خاک در شمال و مرکز سیستان و بلوچستان