باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار هادی قاسمی گفت:همه برنامه‌ها مبتنی بر رویکرد جدید و ذائقه دانش‌آموزان تنظیم شده‌اند. محور‌های اصلی این برنامه‌ها شامل تربیتی، جهاد تبیین و تربیت بدنی خواهد بود که در طول هفته اجرا می‌شوند.

سرهنگ قاسمی هدف اصلی این اقدامات را منجر شدن به راهپیمایی باشکوه، سازماندهی شده و منسجم در روز ۱۳ آبان ماه عنوان کرد.

وی همچنین به آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت که دانش‌آموزان به نمایندگی از جامعه عظیم دانش‌آموزی استان، امروز با حضور در گلزار شهدای زاهدان از شهدا مدد گرفته‌اند.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان