انفجار منزل مسکونی در شهرک میانرود شیراز ۲ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی عیدیپور، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، اظهار کرد: امروز ۷ آبانماه، در پی تماس با سامانه ۱۲۵ و اعلام انفجار در شهرک میانرود، تیمهای عملیاتی ایستگاههای ۱۷ و ۱۴ به همراه ۳ دستگاه خودروی اطفایی، تیم تجسس و ۱۱ نفر آتشنشان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
او گفت: در بررسیهای اولیه مشخص شد که موج انفجار درون منزل دوطبقه، منجر به تخریب دیوارها و خسارات جدی شده است.
عیدی پور تصریح کرد: تیمهای عملیاتی ضمن ایمنسازی اولیه، اقدام به قطع گاز و برق ساختمان کردند و همزمان از طبقات این ساختمان و ساختمانهای مجاور بازدید کرده و اقدامات لازم را در خصوص ریزش احتمالی دیوارها انجام دادند تا محل به طور کامل ایمن شود.
رئیس سازمان آتشنشانی شیراز بیان کرد: ۲ نفر از ساکنان به شدت مصدوم شده بودند که حال یکی از آنها وخیم اعلام شده است.
او اضافه کرد: مصدومان توسط نیروهای عملیاتی از منزل خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند تا به مراکز درمانی منتقل شوند.
عیدی پور تأکید کرد: علت دقیق وقوع این انفجار توسط کارشناسان سازمان آتشنشانی در دست بررسی است.
مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس نیز اظهار کرد: امروز ۷ آبان ۱۴۰۴ با اعلام گزارش انفجار در یک منزل مسکونی دو طبقه در شهرک میانرود شیراز، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.
او با اشاره به انفجار در طبقه همکف ساختمان، تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر مصدوم شدند.
عابد ادامه داد: یک مرد بر اثر سوختگی ناشی از انفجار دچار آسیب شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمؤمنین (ع) منتقل شد و یک خانم نیز به علت موج حاصل از انفجار، دچار آسیب شد که پس از دریافت خدمات درمانی در محل، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافت.
او بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شد.
علت وقوع انفجار هنوز مشخص نیست و بررسی جزئیات این حادثه توسط مراجع مربوطه در دست انجام است.