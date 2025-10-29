باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفت که روسیه یک اژدر غول‌پیکر هسته‌ای پوسایدن را آزمایش کرده و این آزمایش موفقیت بزرگی بوده است.

مقامات آمریکایی و روسی هر دو پوسایدن را به عنوان دسته جدیدی از سلاح‌های تلافی‌جویانه توصیف کرده‌اند که قادر به ایجاد امواج رادیواکتیو در اقیانوس و غیرقابل سکونت کردن شهر‌های ساحلی است.

پوتین به سربازان زخمی در جنگ اوکراین گفت که این آزمایش روز سه‌شنبه انجام شده است.

پوتین گفت: "برای اولین بار، ما نه تنها موفق شدیم آن را با یک موتور پرتاب از یک زیردریایی حامل پرتاب کنیم، بلکه واحد انرژی هسته‌ای را که این دستگاه مدت زمان مشخصی را روی آن گذرانده بود، نیز پرتاب کردیم. "

پوتین گفت: "این یک موفقیت بزرگ است" و افزود که قدرت پوسایدن از موشک قاره‌پیمای سارمات فراتر رفته است.

منبع: رویترز