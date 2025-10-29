جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: ماموران پلیس موفق به شناسایی عامل تیراندازی شده را به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز دستگیر کردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار"علیرضا دلیری" گفت.در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح گرم به طرف خودروی شهروندی در شهرستان زابل، رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار ماموارن پلیس قرار گرفت. 

وی افزود : ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شده و در اقدامی غافلگیرانه وی را به همراه یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز دستگیر کردند. 

جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه عامل تیراندازی در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار اختلاف شخصی عنوان کرد، گفت؛

 متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی گردید. 

منبع فراجا 

