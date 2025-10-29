پایگاه هلال‌احمر در اردوگاه مراقبتی تهران با محور بازگشت کرامتمندانه اتباع با حضور سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی- آیین افتتاح پایگاه جمعیت هلال‌احمر استان تهران در اردوگاه مراقبتی استان، با حضور سیدکمال سادات، سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، این پایگاه با هدف ارتقای خدمات امدادی و بهداشتی به افراد تحت مراقبت و در راستای اجرای طرح بازگشت با کرامت اتباع غیرمجاز به کشور خود راه‌اندازی شده است.

سیدکمال سادات در این مراسم با تبریک ولادت حضرت زینب(س) و قدردانی از همکاری دستگاه‌های مسئول گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگر به همدلی بین دستگاه‌ها نیاز داریم تا بتوانیم اتباع غیرمجاز را با حفظ کرامت انسانی و در چارچوب طرح ساماندهی، به وطن خود بازگردانیم.»

وی با اشاره به آثار مثبت طرح ساماندهی در بهبود وضعیت ارزاق و توسعه زیرساخت‌های آموزشی افزود: «امیدواریم با استمرار تعامل میان نهادهای اجرایی، خدمات گسترده‌تری از طریق احداث سوله‌ها و مسیرهای دسترسی ارائه شود.»

در پایان، حاضران از بخش‌های مختلف پایگاه بازدید کرده و با امکانات جدید جمعیت هلال‌احمر در زمینه خدمات‌رسانی انسان‌دوستانه و بازگشت با کرامت اتباع آشنا شدند.

برچسب ها: بازگشت مهاجرین افغانستانی ، بازگشت اتباع ، اردوگاه مراقبتی
افتتاح پایگاه هلال‌احمر در اردوگاه مراقبتی تهران
