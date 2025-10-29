معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، گفت: این کار کاملاً غیرقانونی است و نباید اجازه داد گروه‌هایی با سوءاستفاده، اقدام به خرید این املاک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مهندس «مهدی مجیدی» در کارگروه نهضت ملی مسکن شهرستان دلفان «نورآباد» با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی امام جمعه محترم و فرماندار شهرستان دلفان در این زمینه افزود: برای پیگیری مسأله در این جلسه حاضر شدیم.

معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه این چهارمین بار است که به شهرستان دلفان سفر می‌کند، تصریح کرد: برای ما حضور در هر نقطه‌ای از استان که ضرورت داشته باشد، یک وظیفه است و از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

مجیدی خاطر نشان کرد: وظیفه ما حضور در خط مقدم، شنیدن مسائل و مشکلات و استفاده از تمام بضاعت و امکانات دولتی به‌صورت صادقانه برای خدمت‌رسانی به مردم است.

معاون عمرانی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نهضت ملی مسکن و مسائل مرتبط با آن پرداخت و گفت: در چارچوب قوانین و مقررات، از تمام ظرفیت‌های معاونت عمرانی، کمیسیون ماده پنج و کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه استفاده خواهیم کرد، مشروط بر آنکه اصول شهرسازی و ملاحظات زیست محیطی رعایت شود.

مجیدی بر لزوم اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم تأکید و خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد مواردی هستیم که مردم بدون اطلاع از وضعیت ملک، اقدام به خرید املاکی میکنند که خارج از محدوده، فاقد کاربری مسکونی یا حتی متعلق به دولت است و این امر موجب بروز مشکلات عدید‌ه‌ای برای آنها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خرید املاک دولتی یا املاکی با کاربری غیرمسکونی مانند فضای سبز و کاربری عمومی، توسط افراد سودجو صورت می‌گیرد و سپس مردم درگیر مشکلات ناشی از آن میشوند. لازم است مردم قبل از هرگونه خرید، از وضعیت کاربری و مالکیت ملک به‌طور کامل اطمینان حاصل کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به ممنوعیت قانونی فروش و واگذاری املاک فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، گفت: این کار کاملاً غیرقانونی است و نباید اجازه داد گروه‌هایی با سوءاستفاده، اقدام به خرید این املاک کنند و سپس مجموعه مدیریت شهرستان و استان را تحت فشار قرار دهند.

