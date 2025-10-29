کمبود برخی اقلام دارویی بیماران خاص + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0686\u0631\u0627 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0644\u0627\u0645 \u062f\u0627\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0635 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627 \u06a9\u0645 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0631\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631 \u0631\u0641\u0639 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0686\u06cc\u0633\u062a\u061f \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u06a9\u0645\u0628\u0648\u062f \u0628\u0631\u062e\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0635 \u0631\u0627 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n