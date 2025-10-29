باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
کمبود برخی اقلام دارویی بیماران خاص + فیلم

گزارشی از کمبود دارو و پیگیری صداوسیما از داروخانه‌ها و مسئولان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ چرا برخی از اقلام دارو‌های بیماران خاص این روز‌ها کم است و راهکار رفع این مشکل چیست؟ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آخرین وضعیت کمبود برخی دارو‌های بیماران خاص را پیگیری کرد.

