مدافعان طبیعت، پاسداران حیات + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u0631\u0648\u0632 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0628\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0628\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0648\u0637\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0627\u0645\u200c\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0628\u0632 \u0648 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n