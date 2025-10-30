باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مدافعان طبیعت، پاسداران حیات + فیلم

در خط مقدم حفاظت از محیط زیست مردانی ایستاده‌اند که مأموریتشان پاسداری از حیات است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز، روز محیط بان است، محیط بانانی که تا پای جان از طبیعت وطن دفاع می‌کنند و نام‌شان در تاریخ این سرزمین سبز و ماندگار شده است.

 

