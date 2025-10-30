باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمد هادی سبحانیان در جمع فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی مراغه گفت: به خاطر تغییر رویکرد مالیات ستانی تعداد اظهار نامه‌های مالیاتی در کشور از یک میلیون ۲۰۰ هزار مورد به کمتر از ۵۰۰ هزار مورد طی امسال کاهش یافته است.

سبحانیان افزود: سیستمی شدن در یافت مالیات در کشور موجب کاهش تعداد مراجعات مودیان به امور مالیاتی شده و رضایت آنها را در پی داشته است.

وی اضافه کرد: برون سپاری خدمات از دیگر برنامه‌های سازمان امور مالیاتی برای رضایتمندی مودیان و تسهیل در ارائه خدمات به پرداخت کنندگان مالیات است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت:طی امسال معافیت‌های مالیاتی دو برابر افزایش یافته است به طوری که در مراغه برای ۱۱ هزار و ۸۴۱ نفر اظهار نامه صادر شده و از این تعداد ۷۰ درصد معاف از مالیات شده‌اند.

سبحانیان گفت: آموزش کارشناسان مالیاتی در اولویت برنامه‌های این سازمان است و از ابتدای سال تاکنون برای ۲۰۰ نفر دوره آموزشی برگزار شده است.

وی با اشاره به حذف صورت حساب‌های کاغذی از اول دی ماه در کشور افزود: تمامی زیرساخت‌ها برای دریافت الکترونیکی صورت حساب‌ها فراهم شده است.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه خواستار تخصیص اعتبار طرح‌های نشان دار شده مراغه و عجب شیر شد.

موسوی افزود: در مراغه سه طرح شامل بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی و استادیوم پنج هزار نفری نشان دار شده و اعتبار تخصیص یافته برای این طرح‌ها توسط مودیان مالیاتی تامین شده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد اقتصاد مراغه به کشاورزی وابسته است افزود: حمایت از بخش کشاورزی رونق اشتغال این شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آموزش قوانین مالیاتی برای کارشناسان امور مالیاتی بسیار ضروری است.

سید فرید موسوی با اشاره به مشکل ۴۰۰ واحد پهرآباد مراغه خواستار مساعدت و پوشش مالیاتی این واحد‌ها شد.

امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه با اشاره به مشکل درآمدی واحد‌های صنعتی شهرستان گفت: برای واحد‌های صنعتی مالیات بر درآمد بیشتر از حد معمول تعیین می‌شود.

امینیان گفت: نبود کارشناس متخصص در ممیزی درآمد‌های مالیاتی واحد صنعتی از دیگر مشکلات مالیاتی مختص برای شهرستان مراغه است.

وی شفاف نبودن بخشودگی‌های مالیاتی و نبود دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و مودیان مالیاتی را از دیگر مشکلات بخش مالیات در مراغه اعلام کرد.

در این جلسه مدیران واحد‌های تولید، صنعتی و بازاریان مشکلات خود در خصوص بخش مالیات را بیان کردند.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما