پرونده محکومان مواد مخدر در کمیسیون عفو بررسی می شود

باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از زندان‌ طاغذی زابل در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با موافقت رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مقرر شد همه زندانیان دارای شرایط در سراسر استان از ۱۰ روز مرخصی بهره‌مند شوند تا این اقدام تسکینی برای خانواده‌های آنان باشد و شرایط بازگشت به زندگی اجتماعی تسهیل شود.

وی افزود: برای زندانیانی که در آستانه پایان محکومیت قرار دارند و در چهار ماه گذشته از مرخصی استفاده کرده‌اند، این مرخصی به آزادی قطعی آنان منتهی خواهد شد و این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان انجام می‌شود.

وزیر دادگستری درباره محکومان مواد مخدر نیز عنوان کرد: پیشنهاد شد پرونده این افراد در کمیسیون عفو مطرح شود تا با توجه به بررسی لایحه جدید در مجلس، ارفاق و تخفیف یک درجه‌ای در مجازات آنان در نظر گرفته شود.

علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این بازدید گفت: با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس کل دادگستری و مدیرکل تعزیرات، پرونده محکومان تعزیراتی که دارای شرایط تخفیف هستند بررسی و در صورت امکان بخشی از جرایم آنان بخشیده می‌شود.

مسائل حقوقی و توسعه‌ای سیستان پیگیری می‌شود

وزیر دادگستری همچنین در بدو ورود به زابل گفت: در این سفر، مشکلات و موضوعات مختلف منطقه سیستان به‌ویژه مسائل حقوقی و قضایی بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام خواهد شد.

امین حسین رحیمی اظهار کرد: بررسی و پیگیری مشکلات مردم منطقه سیستان در دستور کار این سفر قرار دارد.

وی افزود: در این سفر، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس‌کل دادگستری استان و نمایندگان مردم زابل نیز حضور دارند تا با هم‌افزایی و هماهنگی، روند رسیدگی به مسائل منطقه سرعت گیرد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: علاوه بر موضوعات حقوقی و قضایی، سایر مشکلات شهرستان نیز بررسی و موارد مربوط به دستگاه‌های اجرایی دیگر به وزرای مرتبط منعکس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشی از مشکلات مردم منطقه کاهش یابد و زمینه برای بهبود شرایط زندگی در سیستان فراهم شود.

۱۷:۲۵ ۰۸ آبان ۱۴۰۴
چرا مواد مخدر از ریشه حل نمیکنید لب مرزها اگه شدید کنترل بشه مواد در داخل نایاب میشه ولی الان تمام فکر و ذکر شده قاچاق مواد سوختی چون پول توش هست ولی انی که ریشه مملکت را میکنه مواد مخدر هست
