پرونده محکومان مواد مخدر در کمیسیون عفو بررسی می شود

باشگاه خبرنگاران جوان - امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در جریان بازدید از زندان طاغذی زابل در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با موافقت رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان مقرر شد همه زندانیان دارای شرایط در سراسر استان از ۱۰ روز مرخصی بهرهمند شوند تا این اقدام تسکینی برای خانوادههای آنان باشد و شرایط بازگشت به زندگی اجتماعی تسهیل شود.
وی افزود: برای زندانیانی که در آستانه پایان محکومیت قرار دارند و در چهار ماه گذشته از مرخصی استفاده کردهاند، این مرخصی به آزادی قطعی آنان منتهی خواهد شد و این اقدام در راستای کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمان انجام میشود.
وزیر دادگستری درباره محکومان مواد مخدر نیز عنوان کرد: پیشنهاد شد پرونده این افراد در کمیسیون عفو مطرح شود تا با توجه به بررسی لایحه جدید در مجلس، ارفاق و تخفیف یک درجهای در مجازات آنان در نظر گرفته شود.
علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این بازدید گفت: با هماهنگی استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس کل دادگستری و مدیرکل تعزیرات، پرونده محکومان تعزیراتی که دارای شرایط تخفیف هستند بررسی و در صورت امکان بخشی از جرایم آنان بخشیده میشود.
مسائل حقوقی و توسعهای سیستان پیگیری میشود
وزیر دادگستری همچنین در بدو ورود به زابل گفت: در این سفر، مشکلات و موضوعات مختلف منطقه سیستان بهویژه مسائل حقوقی و قضایی بررسی و برای رفع آنها اقدام خواهد شد.
امین حسین رحیمی اظهار کرد: بررسی و پیگیری مشکلات مردم منطقه سیستان در دستور کار این سفر قرار دارد.
وی افزود: در این سفر، استاندار سیستان و بلوچستان، رئیسکل دادگستری استان و نمایندگان مردم زابل نیز حضور دارند تا با همافزایی و هماهنگی، روند رسیدگی به مسائل منطقه سرعت گیرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: علاوه بر موضوعات حقوقی و قضایی، سایر مشکلات شهرستان نیز بررسی و موارد مربوط به دستگاههای اجرایی دیگر به وزرای مرتبط منعکس میشود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، بخشی از مشکلات مردم منطقه کاهش یابد و زمینه برای بهبود شرایط زندگی در سیستان فراهم شود.
منبع: ایرنا