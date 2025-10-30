رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش دو برابری معافیت مالیاتی طی امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -سبحانیان در ملکان با اشاره به افزایش دو برابری معافیت مالیاتی گفت:این اقدام در راستای حمایت از اصناف و فعالین اقتصاد خرد و در راستای کمک به این گروهها در شرایط فعلی صورت میگیرد
وی افزود:همچنین نشان دار کردن مالیاتها برای تکمیل طرحهای عمرانی شهرستانها از اقدامات دیگر دولت برای پیشرفت بیشتر طرحها است.
رئیس امور مالیاتی کشور از استفاده از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم خبرداد و گفت:با استفاده از قانون خیرین میتوانند برای تکمیل طرحهای خودشان اقدام نمایند.
وی افزود:همچنین در موالید مالیاتی برای کمک برای رضایتمندی مردم سه ماه به تاخیر انداخته شده است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی از سیستمی کردن نظام مالیاتی کشور کشور خبر داد و گفت:در این سیستم نظام مالیاتی سیستم سنتی حذف میشود و استکاک مالیاتی به حداقل میرسد
سبحانیان اقدامات انجام یافته را در راستای فرهنگ سازی مالیاتی برای عمران ، آبادی و توسعه شهرها عنوان کرد.