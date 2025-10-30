باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دوباره زخم‌ها سرباز کرده‌اند + فیلم

رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به نقض آشکار و نظام‌مند توافق آتش‌بس ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق آتش‌بس تاکنون بیش از ۱۲۵ بار آن را نقض کرده است که نتیجه آن صدها شهید و مجروح بوده است.

 

