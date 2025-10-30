تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن؛ مأموریتی ملی در گام دوم انقلاب

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان، در حاشیه «همایش جامعه قرآنی بسیج استان خوزستان» با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم در کشور تأکید ویژه‌ای دارند، گفت: در راستای تحقق این مطالبه بزرگ، با تدابیر نماینده ولی فقیه و همکاری مسئولان سازمان بسیج، برنامه‌ریزی دقیقی برای تربیت حافظان قرآن در قالب «حلقه‌های صالحین» آغاز شده و در سطح کشور و به‌ویژه در استان خوزستان، این موضوع در زمره اولویت‌های اصلی ما قرار گرفته است.

سردار شاهوارپور یادآور شد: گام نخست با تشکیل گروه‌های قرآنی و معرفی سر‌حلقه‌ها و مربیان برداشته شده و در گام دوم، این حرکت به‌صورت گسترده در سراسر استان اجرا خواهد شد. این اقدام بزرگ، حرکتی معنوی و اثرگذار است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده بود.

او افزود: علی‌رغم وجود علاقه فراوان به قرائت قرآن، در حوزه حفظ قرآن کریم کمبودهایی احساس می‌شود که امروز بسیج با عزم جهادی فرزندان انقلابی خود درصدد جبران آن است.

آغاز نهضت حفظ قرآن از نونهالان و نوجوانان

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ قرآنی گفت:

حفظ قرآن باید از سنین پایین آغاز شود، زیرا همان‌گونه که در صدر اسلام، حافظان قرآن عامل اصلی صیانت از کلام وحی بودند، امروز نیز اگر بخواهیم جامعه را در برابر آسیب‌ها و تهدیدها مصون بداریم، باید حفظ و تدبر در قرآن را گسترش دهیم.

او تأکید کرد: توسعه معارف قرآنی می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را کاهش دهد و جامعه‌ای قرآنی، جامعه‌ای مقاوم و سالم خواهد بود.

در پایان، سردار شاهوارپور ضمن تقدیر از تلاش‌های بسیجیان، مربیان و اساتید عرصه فعالیت‌های قرآنی استان، اظهار داشت: این کار بزرگ، کاری معنوی و انسان‌ساز است که آثار و برکات آن سال‌ها در جامعه ماندگار خواهد ماند. امیدواریم همگان از فیوضات این کوثر زلال الهی بهره‌مند شوند.