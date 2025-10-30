باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تجربه بزرگترین بحران غذایی در آمریکا بعد از رکود ۱۹۳۰ + فیلم

دولت ترامپ اعلام کرد از ابتدای ماه آتی میلادی هیچ کمک غذایی فدرالی پرداخت نخواهد کرد که این موضوع امنیت غذایی آمریکایی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - با تعطیلی دولت آمریکا، صف‌های طولانی در مقابل بانک‌های غذا در آمریکا طولانی‌تر شده و این کشور با بزرگترین بحران غذایی بعد از رکود در سال ۱۹۳۰ مواجه شده است.

