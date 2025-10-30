تجربه بزرگترین بحران غذایی در آمریکا بعد از رکود ۱۹۳۰ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u060c \u0635\u0641\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0627\u0646\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627 \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc\u200c\u062a\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0631\u06a9\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f9\u06f3\u06f0 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n