باشگاه خبرنگاران جوان _ وجیه‌الله جعفری روز پنجشنبه در آیین آغاز کار تکمیل مرحله پایانی کارخانه سیمان دهلران اظهار کرد: احیای این طرح پس از دو دهه وقفه نماد همت همگانی و همکاری مؤثر میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است و اجرای این طرح می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و ارزآوری استان ایلام ایفا کند.

وی افزود: این کارخانه اکنون در نتیجه تحقق دو عامل مهم، یکی پیگیری‌ و اهتمام ویژه نماینده مردم حوزه جنوب ایلام در مجلس شورای اسلامی و دومین، عزم و تعهد سرمایه‌گذار پروژه پس از رکود طولانی مدت به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نزدیک شده است.

جعفری یادآور شد: در گذشته نشست‌های متعددی برای راه‌اندازی این واحد تولیدی برگزار شده بود اما به نتیجه نمی‌رسید، با این حال کوشش و پیگیری‌های ماه‌های گذشته برای تکمیل این طرح قابل قدردانی و ارزشمند است.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این طرح، پیشنهاد کرد که کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط برای پایش ماهانه بر روند اجرای طرح تشکیل شود تا روند تکمیل نهایی کارخانه طبق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سرمایه‌گذار به‌طور دقیق رصد و محقق شود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تأکید کرد: این وزارتخانه همه توان و ظرفیت خود را برای شتاب در روند بهره‌برداری کامل از این پروژه به‌کار خواهد گرفت تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد تولید پایدار و اشتغال‌زایی گسترده در شهرستان دهلران باشیم.

جعفری از سرمایه‌گذار این کارخانه خواست با تأمین مالی و برنامه‌ زمان‌بندی مناسب، پروژه را با جدیت دنبال کنند تا با همکاری مشترک، این واحد صنعتی هرچه سریع‌تر به مرحله اشتغال و تولید برسد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده این طرح تاکید کرد: بدون شک با انگیزه و نشاطی که امروز در میان مردم و کارگران این مجموعه ایجاد شده در آینده نزدیک شاهد رونق کامل تولید و افزایش اشتغال در جنوب استان ایلام خواهیم بود.

نماینده حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اعلام کرد که سرانجام در پیگیری‌های فراوان و رایزنی‌های گوناگون با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، طلسم ۲۰ ساله کارخانه سیمان دهلران شکسته و این پروژه وارد مرحله اجرا و تکمیل شد.

اسدالله چراغی گفت که با رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر و برگزاری بیش از ۶۰ نشست با دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک ملت، وزارت‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت موانع و مشکلات ۲۰ ساله کارخانه سیمان دهلران برطرف و شرایط برای تکمیل و راه‌اندازی این طرح فراهم شده است.

وی افزود: بانک ملت ۵۵۰ میلیارد تومان از تعهدهای خود را عملی کرده و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از محل آورده شخصی سرمایه‌گذار تأمین می‌شود.

سرمایه‌گذار و مالک کارخانه سیمان دهلران هم در ادامه این نشست گفت که با وجود چالش‌های فراوان و موانع اداری، کوشش مجموعه مدیریتی این واحد صنعتی و حمایت‌های مسئولان استانی و ملی سبب شد که با امید و برنامه‌ریزی دقیق راه‌اندازی کامل کارخانه محقق شود.

رسول شفیعی نیز اظهار کرد: تأخیر در اجرای پروژه به دلایل مختلف اداری و بانکی بود و برخی از ساختارهای اداری و بانکی در روند اجرای کار تأخیر ایجاد کردند که با پیگیری مستمر موانع در حال برطرف شدن است.

وی افزود: شهرستان دهلران یکی از مناطق محروم کشور است که ظرفیت‌های فراوانی دارد اما تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل کوشش شد با تمام توان این پروژه به سرانجام برسد تا افزون بر ایجاد اشتغال زمینه رونق اقتصادی منطقه نیز فراهم شود.

سرمایه‌گذار کارخانه سیمان دهلران ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شد و امسال نیز بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل آورده شرکت و بدون انتظار برای تسهیلات بانکی تأمین شده است تا روند اجرا با تأخیر مواجه نشود.

وی با بیان این که این کارخانه نزدیک ۶۰۰ نفر نیرو دارد، یادآور شد: این پروژه تا پایان آذر به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

ساخت کارخانه سیمان دهلران اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، اما از سال ۱۳۸۴ به دلیل مشکلات تأمین مالی، تغییر مالکیت و نبود تجهیزات در عمل متوقف ماند.

در این سال‌ها بارها موضوع راه‌اندازی آن مطرح شده اما به‌ دلیل ناتوانی در جذب منابع بانکی و سرمایه‌گذاری منجر به نتیجه‌ نشده بود و اکنون با اعلام نماینده مجلس ساخت و تکمیل این طرح مهم ازسرگرفته شد.

راه اندازی این واحد تولیدی نقش مهمی در ایجاد اشتغال جوانان جویای کار، رونق اقتصادی دهلران و شهرستان‌های جنوب استان ایلام خواهد داشت.

