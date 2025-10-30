باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ارتش اشغالگر اسرائیل شامگاه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای، از تحویل گرفتن دو جسد اسیر خود در نوار غزه از صلیب سرخ خبر داد.

از سوی دیگر، گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، امروز صبح اعلام کرده بود که در چارچوب توافق تبادل اسرای طوفان الاقصی، جسد دو اسیر نیرو‌های اشغالگر را ساعت ۴ بعد از ظهر به وقت غزه، تحویل داده است.

دو روز پیش، حماس اعلام کرده بود که جسد دو اسیر اسرائیلی به نام‌های آمیرام کوپر و ساهر باروخ را پیدا کرده است؛ یکی در خان یونس (جنوب نوار غزه) و دیگری در اردوگاه النصیرات (مرکز نوار غزه).

گردان‌های قسام پیشتر تصمیم گرفته بود که جسد دو اسیری را که موفق به خارج کردنشان شده بود، تحویل ندهد. دلیل این امر نقض آتش‌بس توسط ارتش اسرائیل عنوان شد که با وجود تلاش‌های فشرده برای خارج کردن اجساد و ورود محدود تجهیزات و ماشین‌آلات مصری برای کمک به این عملیات، اقدام به بمباران شدید هوایی غزه کرده بودند.

با تحویل این دو جسد جدید، ۱۱ جسد اسرائیلی دیگر در نوار غزه باقی می‌ماند که قرار است حماس پس از یافتن آنها، تحویل دهد. این در حالی است که برآورد‌های اسرائیلی نشان می‌دهد اطلاعات دقیقی درباره حدود ۵ جسد وجود ندارد که ممکن است به معنای عدم تحویل آنها در مراحل فعلی باشد.

منبع: المیادین