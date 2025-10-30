باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید که امروز پنجشنبه منتشر شد، نشان میدهد که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به کممحبوبیتترین رئیسجمهور در طول چهل سال گذشته تبدیل شده است.
این نظرسنجی که توسط گروه فِریان انجام و در روزنامه لو فیگارو منتشر شد، نشان داد که میزان تأیید مکرون به ۱۱ درصد رسیده است، که پایینترین رقمی است که این شرکت تاکنون ثبت کرده است. رکورد قبلی کمترین محبوبیت، متعلق به رئیسجمهور پیشین، فرانسوا اولاند بود که اواخر سال ۲۰۱۶، اندکی پیش از اعلام عدم نامزدی برای دور دوم ریاست جمهوری، به ۱۱ درصد رسید.
بر اساس معیار فریان، مکرون و اولاند اکنون لقب کممحبوبیتترین رئیسجمهور فرانسه از سال ۱۹۸۱ را به طور مشترک به خود اختصاص دادهاند؛ تاریخی که این موسسه و سلفهای آن شروع به انجام این نظرسنجی ماهانه برای لو فیگارو کردند.
مؤسسات نظرسنجی دیگر نیز پس از تصمیمات غیرمحبوب مکرون برای افزایش سن بازنشستگی و ماهها رکود سیاسی، به نتایج مشابهی در مورد کاهش محبوبیت او دست یافتهاند. به عنوان مثال، نظرسنجی شرکت ایپسوس که اوایل ماه جاری انجام شد، میزان تأیید مکرون را ۱۹ درصد نشان داد که البته بالاتر از پایینترین رکورد ثبتشده توسط این شرکت برای اولاند (۱۳ درصد در سال ۲۰۱۴) است.
همچنین، نظرسنجی شرکت اودوکسا که روز سهشنبه منتشر شد، نشان داد که تنها ۲۰ درصد از پاسخدهندگان مکرون را رئیسجمهور خوبی میدانند، که او را کمی بالاتر از سلف خود قرار میدهد.
در همین حال، یک مشاور سابق ریاست جمهوری که نخواست نامش فاش شود تا بتواند آزادانه صحبت کند، به روزنامه پولتیکو گفت: «مکرون دیوانه نظرسنجیها است، او باید کور یا ناشنوا باشد تا متوجه نشود که مورد انزجار است.»
وی افزود که رئیسجمهور «درک ضعیفی از پیامدهایی دارد که اصلاحات به اعتقاد او ضروری، میتواند بر وضعیت کشور بگذارد.» در حالی که نتایج مکرون بسیار نامطلوب است، به نظر میرسد بدبینی اروپاییها نسبت به سرانشان در حال افزایش است.
بر اساس تجمیع نظرسنجیهای سایت پولتیکو ، میزان تأیید کر استارمر، رئیس حزب کارگر انگلیس و نخست وزیر این کشور اندکی کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که میزان تأیید فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، طبق نظرسنجی مؤسسه فورسا که سهشنبه منتشر شد، اخیراً به ۲۵ درصد رسیده است.
منبع: المیادین