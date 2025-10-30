باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رژیم تروریستی اسرائیل در نظر دارد نزدیک به دو هزار واحد شهرک‌سازی جدید در کرانه باختری بسازد. این اقدام بخشی از یک برنامه گسترده است که توسط بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم تروریستی برای تقویت و گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری و غور اردن آغاز شده است.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل این خبر را گزارش داد و اشاره کرد که اداره مدنی وابسته به وزارت جنگ رژیم تروریستی اسرائیل، امروز پنجشنبه این موضوع را اعلام و تأیید کرده که ساخت ۱۹۷۳ واحد شهرک‌سازی جدید در راستای گسترش پروژه‌های ساخت و ساز، به تصویب رسیده است.

این شبکه همچنین به نقل از اسموتریچ گزارش داد که از ابتدای سال جاری میلادی، ساخت حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی جدید در کرانه باختری و دره اردن به تصویب رسیده است. اسموتریچ در ادامه با اسرائیلی خواندن سرزمین فلسطین، ادعا کرد: «ما به ساخت و ساز و تثبیت ریشه‌های خود در تمام نقاط سرزمین اسرائیل ادامه خواهیم داد» و افزود که اقدامات دولت تل‌آویو، به زعم او، «پاسخ صحیح به کسانی است که تلاش می‌کنند حق ما را در سرزمینمان زیر سؤال ببرند.»

رژیم تروریستی اسرائیل علیرغم محکومیت‌های مکرر بین‌المللی و مخالفت فلسطینی‌ها و اعراب با این اقدامات، به طرح‌های توسعه‌طلبانه شهرک‌سازی خود در کرانه باختری، برخلاف قوانین بین‌المللی، ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است که کرانه باختری، که در قلب منازعه فلسطین و رژیم ترورستی اسرائیل قرار دارد و طولی در حدود ۱۰۰ کیلومتر و عرضی ۵۰ کیلومتری دارد، از جنگ ۱۹۶۷ تحت کنترل این رژیم تروریستی درآمده است. بیشتر کشور‌های جهان این منطقه را سرزمین اشغالی می‌دانند و شهرک‌های اسرائیلی ساخته شده در آن را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌شمارند؛ حقیقتی که دیوان بین‌المللی دادگستری، بالاترین مرجع قضایی سازمان ملل، نیز در قطعنامه‌ای که در جولای ۲۰۲۴ صادر شد، بر آن تأکید کرده است.

منبع: اسپوتنیک