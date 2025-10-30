باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در نشست «۱۳ آبان؛ روایت مقاومت، استقلال و رویارویی با استکبار» که با حضور جمعی از علما و فضلا در سالن اجتماعات دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران، با تحلیل وقایع تاریخی این روز، آن را نقطه آغاز جسارت ملت‌ها در مقابله با نظام سلطه جهانی دانست و گفت: پیش از این واقعه، هیچ‌کس در جهان جرأت ایستادگی در برابر آمریکا را نداشت، اما ۱۳ آبان به نماد قدرت‌ستیزی ملت ایران در عرصه بین‌المللی تبدیل شد.

او با استناد به آیات سوره آل‌عمران، مقاومت را وجه مشترک آموزه‌های قرآنی و واقعه ۱۳ آبان عنوان کرد و افزود: عمل به سیره اهل‌بیت (ع)، بهره‌گیری از عقلانیت دینی و تجربه تاریخی، همواره مانع از تسلیم ملت ایران در برابر دشمنان اسلام بوده است.

حاجی‌صادقی با تأکید بر استمرار تقابل جبهه حق و باطل در آموزه‌های دینی، تصریح کرد: تا زمانی که در جنگ شناختی شکست نخورده‌ایم، پیروز میدان خواهیم بود.

او جنگ شناختی را خطرناک‌ترین و محوری‌ترین عرصه تهاجم جبهه استکبار دانست و گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی، اکنون با هدف تسلط بر ذهن و قلب‌ها، نبردی شناختی را علیه ملت ایران آغاز کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، هزینه مقاومت را به‌مراتب کمتر از سازش دانست و افزود: شکست دشمن در برابر اتحاد مقدس ملت ایران، آنان را به سمت جنگ شناختی سوق داد؛ جنگی که هدف آن جدایی نسل جوان از ولایت و تضعیف باور‌های دینی است.

او در پایان تأکید کرد: جبهه استکبار زمانی پیروز خواهد شد که بتواند ذهن جوانان را تسخیر کند، و این همان نقطه‌ای است که باید با هوشیاری و بصیرت ملی در برابر آن ایستاد.