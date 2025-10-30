باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هنگامی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با شی جین پینگ، همتای چینی خود از فرودگاه بوسان در کره جنوبی خارج شد، از پیشرفت حاصل شده در کمتر از دو ساعت مذاکره ابراز خوش بینی کرد.

ترامپ در مورد نتیجه این دیدار که آن را «مجموعه‌ای از تصمیمات برجسته» خوانده، می‌گوید: «ما در مورد بسیاری از نکات مهم به نتیجه رسیده‌ایم.»

به طور جداگانه، در بیانیه‌ای از چین به نقل از شی آمده است که دو کشور «چشم‌انداز خوبی برای همکاری» دارند و روابط دو طرف «ثبات کلی» خود را حفظ کرده است.

موضوع عناصر خاکی کمیاب «حل و فصل» شد

یکی از موضوعات مهم در روابط بین آمریکا و چین، ممنوعیت تازه اعلام‌شده پکن برای صادرات فلزات کمیاب بود؛ این ممنوعیت شامل محصولاتی می‌شد که ممکن بود کاربرد دوگانه برای صنایع نظامی خارجی داشته باشند. اما ترامپ گفت که درباره این موضوع با شی گفت‌و‌گو کرده و «آن‌ها فلزات کمیاب را صادر خواهند کرد». او گفت: «همه مسائل مربوط به فلزات کمیاب حل شده است. این مانع دیگر وجود ندارد، هیچ مانعی برای فلزات کمیاب وجود ندارد».

بیانیه رسمی چین به طور مشخص به فلزات کمیاب اشاره نکرد، اما وزارت بازرگانی این کشور بعداً اعلام کرد که پکن کنترل‌های صادراتی اعلام‌شده را به حال تعلیق درمی‌آورد، در ازای این که آمریکا قوانین ۵۰٪ نفوذ در کنترل‌های صادراتی خود را متوقف کند.

کاهش نسبی تعرفه‌ها در پی «اقدامات واقعی» علیه فنتانیل

در مورد فنتانیل، ترامپ گفت که شی «بسیار تلاش خواهد کرد تا جریان مواد شیمیایی پیش‌نیاز» برای ساخت این داروی اعتیادآور را متوقف کند. او افزود: «فکر می‌کنم شما شاهد اقدامات واقعی خواهید بود».

آمریکا پیش‌تر تعرفه ۲۰٪ بر محصولات چینی وضع کرده بود تا پکن را بابت فنتانیل تحت فشار قرار دهد. ترامپ امروز گفت که بر اساس اظهارات شی در روز پنج‌شنبه، این تعرفه را فوراً به ۱۰٪ کاهش داده است.

وزارت بازرگانی چین نیز تعلیق تعرفه‌های فنتانیل و دیگر تعرفه‌ها را تأیید کرد و اعلام کرد که تدابیر مقابله‌ای خود را بر این اساس تنظیم خواهد کرد.

ترامپ به چین می‌رود و شی هم ممکن است به آمریکا سفر کند

رئیس‌جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که در آوریل به چین سفر خواهد کرد؛ سفری که مدت‌ها انتظار می‌رفت. او درباره سفر متقابل شی به آمریکا جزئیات کمتری ارائه داد و فقط گفت که همتای چینی او «مدتی بعد به اینجا خواهد آمد، چه در فلوریدا، چه پالم بیچ یا واشنگتن دی‌سی».

چین اعلام کرد که ترامپ در اوایل سال آینده به این کشور سفر می‌کند، و به ذکر این نکته بسنده کرد که شی هم به آمریکا دعوت شده است.

تراشه‌ها به جز یک نوع، معامله خواهد شد

ترامپ گفت که با شی درباره فروش تراشه‌های آمریکایی از شرکت «انودیا» به چین صحبت کرده، اما تصمیم نهایی به خود چین مربوط است و آمریکا نقش میانجی دارد. او تأکید کرد که تراشه جدید شرکت انودیا به نام «بلک ول» به چین فروخته نخواهد شد، اما تراشه‌های دیگر قابل معامله هستند.

انودیا یک شرکت آمریکایی است که در زمینه تولید تراشه‌های گرافیکی و تراشه‌های هوش مصنوعی فعالیت می‌کند. تراشه بلک‌ول نیز یک «مغز پردازشی» سریع برای هوش مصنوعی است که در مراکز داده و ماشین‌های هوش مصنوعی کاربرد دارد و فروش آن به چین به دلیل توان بالا و مسائل امنیتی محدود شده است.

تمرکز بر اوکراین

ترامپ گفت که جنگ اوکراین در این گفت‌و‌گو «به شدت» مطرح شد و او و شی توافق کردند که با هم همکاری کنند تا پیشرفتی حاصل شود. او افزود: «مدت زیادی درباره آن صحبت کردیم و هر دو تلاش خواهیم کرد ببینیم آیا می‌توانیم به نتیجه‌ای برسیم».

با این حال، ترامپ همچنین گفت: «دو طرف درگیر مبارزه هستند و گاهی باید گذاشت که مبارزه کنند. عجیب است».

او تأیید کرد که چین از خریداران مهم نفت روسیه است، اما اضافه کرد که این موضوع مورد بحث قرار نگرفته است.

منبع: گاردین