باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - قطار حرم تا حرم با هدف تسهیل سفر زائران و توسعه حملونقل ریلی در شرق کشور، فعالیت خود را در مسیر طبس–مشهد و بالعکس آغاز کرد.
در این آیین که با حضور قائممقام راهآهن کشور، امام جمعه، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و جمع زیادی از مردم برگزار شد و این خط ریلی بهصورت رسمی افتتاح شد.
موسوی، قائممقام راهآهن کشور در این مراسم گفت: خانواده بزرگ راهآهن افتخار میکند که خادم زائران امام رضا (ع) باشد و خوشحالیم که امروز شاهد تحقق مطالبه مردم طبس برای راهاندازی قطار مستقیم طبس–مشهد هستیم. با وجود محدودیتها، توانستیم این خدمت را به مردم عزیز ارائه کنیم و امیدواریم با استقبال مردم، تعداد سیر این قطار افزایش یابد.»
او افزود:به لطف خدا و با افزایش آمادهبهکاری لوکوموتیوها، قطعا در آینده نزدیک تعداد قطارهای مستقیم طبس–مشهد بیشتر خواهد شد. ما خود را خدمتگزار مردم میدانیم و خوشحالی مردم، خوشحالی ماست.
قطار حرم تا حرم با ظرفیت بیش از ۳۰۰ مسافر، هفتهای یکبار میان طبس و مشهد تردد میکند و امکانات رفاهی مناسبی برای زائران فراهم شده است.
مراسم راهاندازی این قطار در ساعت ۲۱ امشب در ایستگاه راهآهن طبس برگزار شد و با بدرقه گرم مردم و مسئولان، نخستین قطار از حرم حضرت حسین بن موسیالکاظم (ع) به سمت مشهدالرضا (ع) حرکت کرد.
این قطار در زمان شروع کرونا متوقف شد و حالا پس از نزدیک به پنج سال وقفه مجدد کار خود را آغاز کرد و در اولین سفر ۱۶۵ مسافر راهی مشهد مقدس شدند