قطار مسافری حرم تا حرم از حرم حضرت حسین بن موسی‌الکاظم (ع) در طبس تا حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد با حضور مسئولان کشوری و استانی از ایستگاه راه‌آهن طبس آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - قطار حرم تا حرم با هدف تسهیل سفر زائران و توسعه حمل‌ونقل ریلی در شرق کشور، فعالیت خود را در مسیر طبس–مشهد و بالعکس آغاز کرد.

در این آیین که با حضور قائم‌مقام راه‌آهن کشور، امام جمعه، استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی و جمع زیادی از مردم برگزار شد و این خط ریلی به‌صورت رسمی افتتاح شد.

موسوی، قائم‌مقام راه‌آهن کشور در این مراسم گفت: خانواده بزرگ راه‌آهن افتخار می‌کند که خادم زائران امام رضا (ع) باشد و خوشحالیم که امروز شاهد تحقق مطالبه مردم طبس برای راه‌اندازی قطار مستقیم طبس–مشهد هستیم. با وجود محدودیت‌ها، توانستیم این خدمت را به مردم عزیز ارائه کنیم و امیدواریم با استقبال مردم، تعداد سیر این قطار افزایش یابد.»

او افزود:به لطف خدا و با افزایش آماده‌به‌کاری لوکوموتیوها، قطعا در آینده نزدیک تعداد قطار‌های مستقیم طبس–مشهد بیشتر خواهد شد. ما خود را خدمت‌گزار مردم می‌دانیم و خوشحالی مردم، خوشحالی ماست.

قطار حرم تا حرم با ظرفیت بیش از ۳۰۰ مسافر، هفته‌ای یک‌بار میان طبس و مشهد تردد می‌کند و امکانات رفاهی مناسبی برای زائران فراهم شده است.

مراسم راه‌اندازی این قطار در ساعت ۲۱ امشب در ایستگاه راه‌آهن طبس برگزار شد و با بدرقه گرم مردم و مسئولان، نخستین قطار از حرم حضرت حسین بن موسی‌الکاظم (ع) به سمت مشهدالرضا (ع) حرکت کرد.

این قطار در زمان شروع کرونا متوقف شد و حالا پس از نزدیک به پنج سال وقفه مجدد کار خود را آغاز کرد و در اولین سفر ۱۶۵ مسافر راهی مشهد مقدس شدند

برچسب ها: قطار ، خط ریلی
خبرهای مرتبط
از تکمیل باند‌های دوم تا آماده بودن ۹۰ درصد راه آهن خراسان جنوبی برای روسازی
آغاز ثبت‌نام زائران اربعین در سامانه سماح؛ جزئیات بیمه و توصیه‌های مهم سفر
افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی در هفته دولت در شهرستان طبس
جلو افتادن قطار عمل از پیش بینی‌ها در ساخت خط ریلی شرق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلووات در طبس
قطار “حرم تا حرم” از طبس به مشهد به راه افتاد