مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) از واگذاری ۳۳۲ قطعه زمین در دو سال اخیر به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهر‌های جنوب استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ حمزه امیریان در این خصوص بیان کرد: تکریم و خدمت رسانی به خانواده معظم شهدا و ایثارگران از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و این اقدام در راستای قدردانی از فداکاری و از خودگذشتگی آن عزیزان انجام شده است.

وی افزود: واگذاری این قطعات زمین به صورت دو خانواری و با رعایت کامل ضوابط قانونی انجام گرفته است. در این طرح خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران واجد شرایط شناسایی شده و زمین مناسب با دسترسی مطلوب به خدمات شهری در اختیار آنان قرار گرفته است.

حمزه امیریان بیان کرد: اجرای این طرح با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شده و هدف آن تامین مسکن پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهر‌های جنوب استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب استان (ایرانشهر) در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران توفیقی الهی است و این اداره کل با جدیت در مسیر تحقق سیاست‌های حمایتی دولت و توسعه عدالت اجتماعی گام برمی‌دارد.

منبع راه   شهرسازی جنوب استان 

 

برچسب ها: راه و شهرسازی ، مسکن ملی
تبادل نظر
