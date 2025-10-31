رئیس پلیس راه مازندران گفت: تردد از جنوب به شمال در چالوس مسدود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ عبادی، فرمانده پلیس راه مازندران اظهار کرد: طرح ترافیکی در جادههای هراز و چالوس در ساعتهای اوج تردد در حال اجرا است.
وی افزود: طرحهای ترافیک در محورهای مواصلاتی به منظور مدیریت ترافیک و تسهیل تردد مسافران برنامهریزی شده است.
عبادی خاطرنشان کرد: از ساعت ۱۲ تا ۱۳ امروز، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال مسدود شده بود و سه ساعت پس از آن، در محدوده مرزن آباد، تردد به صورت یکطرفه به سمت جنوب انجام شد.
رئیس پلیس راه مازندران همچنین درباره وضعیت محور هراز عنوان کرد: در این محور نیز تردد به صورت مقطعی یکطرفه است.
فرماندهی پلیس راه مازندران تصریح کرد: با توجه به حجم بالای مسافران، توصیه میشود هموطنان پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
عبادی گفت: پلیس راه مازندران از همکاری مسافران تشکر کمال تشکر را دارد و بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای داشتن سفری ایمن تأکید میشود.
منبع تسنیم