باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان وحید شمسایی که اردوی پنج روزه‌ای را در مرکز ملی فوتبال برگزار کردند در مرحله مقدماتی این مسابقات با تیم‌های مراکش، تاجیکستان و افغانستان دیدار خواهند کرد.

این سه تیم در جام جهانی ۲۰۲۴- ازبکستان حاضر بودند.

تیم ملی ایران نخستین دیدار خود را روز سه‌شنبه ۱۳ آبان مقابل مراکش برگزار خواهد کرد.

کاروان اعزامی ایران را این افراد تشکیل می‌دهند:

بازیکنان:

باقر محمدی، بهزاد رسولی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، مسلم اولادقباد، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، حسین سبزی، محمدحسین بازیار، امیرحسین غلامی و علی خلیلوند

سرمربی:

وحید شمسایی

مربیان:

محمود خوراکچی، محمد طاهری، دیوید راموس، کاظم صادقی و حمید مشیری

مدیر تیم:

ابوالفضل کریمیان