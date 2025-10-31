باشگاه خبرنگاران جوان - شاگردان وحید شمسایی که اردوی پنج روزهای را در مرکز ملی فوتبال برگزار کردند در مرحله مقدماتی این مسابقات با تیمهای مراکش، تاجیکستان و افغانستان دیدار خواهند کرد.
این سه تیم در جام جهانی ۲۰۲۴- ازبکستان حاضر بودند.
تیم ملی ایران نخستین دیدار خود را روز سهشنبه ۱۳ آبان مقابل مراکش برگزار خواهد کرد.
کاروان اعزامی ایران را این افراد تشکیل میدهند:
بازیکنان:
باقر محمدی، بهزاد رسولی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، مسلم اولادقباد، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، حسین سبزی، محمدحسین بازیار، امیرحسین غلامی و علی خلیلوند
سرمربی:
وحید شمسایی
مربیان:
محمود خوراکچی، محمد طاهری، دیوید راموس، کاظم صادقی و حمید مشیری
مدیر تیم:
ابوالفضل کریمیان