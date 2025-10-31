باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدستار هاشمی روز جمعه در آیین افتتاح و بهره برداری از پروژههای توسعهای و هوشمندسازی اداره کل پست آذربایجان شرقی، اظهار کرد: با پیدایش فناوری، شاید در نگاه نخست به نظر میرسید که جایگاه پست به عنوان پیامرسان کاهش پیدا کند، هرچند فناوریهای پیشین مانند تلگراف نیز جایگاه مشابهی داشتند، اما ویژگیهای منحصر به فرد پست باعث شد این صنعت نه تنها متوقف نشود، بلکه گامهای مستحکم برای توسعه بردارد.
وی افزود: استقبال از فناوری، مهمترین عامل توسعه صنعت پست است و امروز استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در پست ایران، بهویژه در توسعه تجارت و دولت الکترونیک، نقش کلیدی ایفا میکند.
وی ادامه داد: رشد مرسولات پستی نشان میدهد که کشور در مسیر تحقق دولت هوشمند گامهای رو به جلو برداشته است.
هاشمی گفت: در مجموعه پست، همواره نگاه مشتری محور بوده و رضایت مردم در اولویت قرار دارد و هرگاه از زاویه دید مشتریان به خدمات خود نگاه کردهایم، مسیر درستی را طی کردهایم که منجر به ارائه خدمات بهتر و سریعتر به مردم شده است.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت فناوری و توان نخبگان، از دیگر نقاط قوت پست ایران است و امروز شاهد پروژههای نوآورانه و فناورانه با همکاری نخبگان استان هستیم که میتواند به عنوان الگوی موفق برای سایر استانها معرفی شود.
وی تاکید کرد: هدف پست ایران همواره جلب رضایت مردم بوده و در این مسیر، کارکنان این مجموعه نیز به عنوان سرمایه انسانی ارزشمند، مورد تکریم ویژه قرار میگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش بر این است که خدمات با کیفیت بالاتر و در زمان کمتر به مردم ارائه شود و رضایت آنها حاصل شود.
وی ادامه داد: هوشمندسازی زیرساختهای پست، بهرهگیری از ظرفیت فناوری و نگاه بومیسازی شده به هوش مصنوعی، مسیر توسعه و نوآوری را هموار کرده است.
هاشمی اعلام کرد: امروز پست ایران در آغاز راهی بدون پایان قرار دارد و با تکمیل زنجیره ارزش، خدمات پستی بیش از پیش هوشمند و مشتری محور خواهد شد.