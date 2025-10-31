مشاور عالی وزیر نیرو گفت: مردم در کشور از جمله در چهارمحال و بختیاری نگران تامین آب شرب مورد نیاز برای خود نباشند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ناصر محمدی‌فر در سفر به شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد تاکید کرد: مردم ولی‌نعمت ما هستند و فداکاری آنان در دوران دفاع‌مقدس مشهود و نمونه است.

وی افزود:‌ پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکلات این شهرستان‌ها قابل قدردانی است.

محمدی‌فر به شرایط خشکسالی موجود در مناطق مختلف کشور اشاره و تصریح کرد: مردم نگران تامین آب مورد نیاز برای خود نباشند.

وی استفاده از توان مردم برای اجرای طرح‌های تامین آب را ضروری دانست و یادآور شد: مساله خشکسالی و کمبود آب امروز متوجه تمامی نقاط کشور از جمله چهارمحال و بختیاری است.

مشاور عالی وزیر نیرو اظهار داشت: ‌برای اجرای طرح‌های آبرسانی چهارمحال و بختیاری تجهیزات و کمک‌های مورد نیاز از هفته آینده آماده شود تا کارها با سرعت پیگیری شود.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر گفت: رژیم اشغالگر اسراییل در این جنگ متوجه شد که حریف جمهوری اسلامی نیست و فداکاری مردم ستودنی است.

وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیادی برای رشد و توسعه استان‌های کشور مانند چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

محمدی‌فر اجرای طرح‌های انتقال آب خِرسان و آب سفید را باعث رفع مشکلات تامین آب شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد اعلام و تاکید کرد: بسیاری از طرح‌های انتقال آب باید در سال‌های قبل انجام می‌شُد تا امروز با کمترین مشکل مواجه باشیم.

دغدغه اصلی مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد آب آشامیدنی است

مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه وزارت نیرو نیز گفت: دغدغه اصلی مردم این منطقه آب آشامیدنی است که تأمین آن علاوه‌بر کاهش مهاجرت، به تثبیت جمعیت کمک می‌کند.

بهروز مرادی تاکید کرد: برای بررسی مشکلات مربوط به بخش آبرسانی در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد از طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تامین آب آشامیدنی بازدید شد و مشکلات این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در طرح بلندمدت (انتقال آب از چشمه آب سفید)، با رایزنی‌های انجام شده قرار شد قبل از سفر رییس‌جمهور، ماده ۲۳ آن تصویب شود تا این طرح در مدت ۲ سال اجرا و منطقه از تنش آبی خارج شود.

مرادی درباره طرح‌های کوتاه‌مدت تصریح کرد: یکی از این طرح‌ها انتقال آب از چشمه سندگان به شهرستان فلارد است که برای آن یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی اعتبار منظور شده و تایید وزیر هم گرفته شده است.

وی در خصوص طرح انتقال آب از چشمه آتشگاه به سردشت یادآور شد: این طرح یکی از پروژه‌های مهم منطقه است که از محل اعتبارات مدیریت بحران و تنش آبی برای سرعت‌بخشی در اجرای آن حمایت می‌شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه وزارت نیرو با اشاره به برنامه‌های اشتغال‌زایی اظهار داشت: سد و نیروگاه بزرگ خرسان۳، با وجود برخی مشکلات اجرایی که در حال حل‌وفصل است، در مراحل پایانی فاینانس قرار دارد و با بهره‌برداری، اشتغال فراوانی در منطقه ایجاد می‌کند.

مرادی گفت: با توجه به محرومیت منطقه و بررسی‌های ستاد وزارت نیرو، تلاش می‌شود برای سال آینده اعتبار مناسبی اختصاص داده شود تا مشکلات کم‌آبی منطقه حل‌وفصل شود و مردم از این بحران رهایی یابند.

بحران آب در چهارمحال و بختیاری جدی است

نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت بحرانی آب در مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری گفت: تلاش‌های زیادی برای رفع مشکل تامین آب از سوی مسوولان استان در حال انجام است اما قدرت حل مساله در حوزه انتخابیه از سوی مسوولان محلی و استانی فرا رفته است.

سید روح‌الله موسوی تاکید کرد: مسوولان محلی و استانی به‌عنوان عامل ایجاد مشکل شناخته نمی‌شوند اما انتظار می‌رود مشکلات آب آشامیدنی مردم هرچه سریع‌تر رفع شود.

وی افزود: زیبنده کشور نیست که بعد از ۴۷ سال هم‌اکنون همشهریان ما بگویند برای آب آشامیدنی هزینه می‌پردازند، در حالی که چاه‌ها خشک شده و برنامه‌ریزی‌های زیرساختی لازم برای انتقال آب‌های روان و چشمه‌ها اجرا نشده است.

موسوی به پای کار بودن تیم مدیریتی چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت تانکرهای آب اضافه شود، آب به مردم برسد و هیچ هزینه‌ای از آنان دریافت نشود.

وی با اشاره به مواجه بودن مردم با مشکل آب از افزون‌بر ۱۷ تا ۱۸ ماه گذشته اظهار داشت: امروز وقت صحبت نیست و هنگام عمل است.

موسوی چهارمحال و بختیاری را دارای منابع آبی و نیازمند یک نگاه راهبردی دانست و گفت: وقتی مردم آب آشامیدنی ندارند، زندگی تعطیل می‌شود و این امر می‌تواند به مهاجرت و بحران منجر شود.

زمانی ۱۲ درصد آب تجدیدپذیر کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شُد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت:‌ ۱۲ درصد آب تجدیدپذیر کشور در زمانی که سالانه ۱۲۰ میلیارد مترمکعب بود این استان تولید می‌شُد.

اردشیر آذر آب تجدیدپذیر سالانه کنونی کشور را ۶۰ تا ۷۰ میلیارد مترمکعب اعلام و تاکید کرد: از این میزان همچنان ۶ تا هفت میلیارد ریال آب سطحی در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

وی کل نیاز چهارمحال و بختیاری به آب آشامیدنی را سالانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب دانست و افزود: این در حالی است که ۶ میلیارد مترمکعب آب سطحی از منابع مختلف آبی این استان تولید می‌شود.

آذر تصریح کرد:‌ برای تامین سالانه ۱۲۰ میلیون مترمکعب برای تامین آب آشامیدنی چهارمحال و بختیاری باید چند طرح انتقال آب نهایی و انجام شود.

وی یادآور شد: هم‌اکنون شهر ۱۰ هزار نفری سردشت شهرستان لردگان در ۲۰ کیلومتری چشمه با تانکر آبرسانی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در صورت تکمیل طرح قانونی انتقال آب بن به بروجن دیگر نگران تامین آب آشامیدنی نیمی از جمعیت این استان نیستیم.

وی گفت: در صورت تکمیل سد غدیرباباحیدر شهرستان فارسان و سامانه انتقال آب آن مشکل تامین آب ۱۳۶ هزار نفر در این شهرستان برای مدت‌های طولانی رفع می‌شود.

آذر به عبور خط لوله انتقال نفت خام از شهرستان اردل اشاره و تاکید کرد: براساس اعلام وزارت نفت یک‌سوم محصول خام تولید بنزین و گازوئیل کشور از طریق این خط منتقل می‌شود.

وی افزود: در سالیات گذشته این خط لوله انتقال نفت نشت کرده است و منابع آب اردل را آلوده کرد و این در حالی است که این شهرستان در چند کیلومتری سد کارون ۴ با ۲ میلیارد مترمکعب ذخیره آب آشامیدنی شیرین واقع شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از تلاش‌های نماینده مردم شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و کارکنان فرمانداری‌های این سه شهرستان قدردانی و تصریح کرد:‌ طرح آتشگاه شهرستان لردگان باید سریع‌تر اجرا شود.

وی یادآور شد: برای رفع مشکل شهرستان‌های بروجن، لردگان، خانمیرزا و فلارد باید طرح انتقال آب چشمه آب سفید عملیاتی شود.

آذر اظهار داشت: طرح سد آقبلاغ از ۳۰ سال قبل تاکنون در مرحله مطالعه قرار دارد و بایستی سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی گفت: برای آبرسانی سیار در کوتاه‌مدت تمامی ماشین‌آلات مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفته است و نیازمند تعدادی ماشین‌آلات دیگر هستیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای حفر چاه‌های اضطراری و کف‌شکن‌ها نیاز به تخصیص جدید و مجوزهای قانونی داریم.

وی افزود: همچنین اجاره چاه‌های کشاورزی و یا بهره‌مند از چاه‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی دیگر به منابع مالی نیاز دارد.

آذر تصریح کرد: طرح انتقال آب آتشگاه، تکمیل مجتمع آب‌رسانی ارمند، تکمیل مجتمع اوره و بارز، اجرای انتقال آب از چشمه سندگان تا شیرمرد و تکمیل طرح انتقال آب کره‌بَس به‌عنوان طرح‌های انتقال و تامین آب کوتاه‌مدت باید سرعت پیدا کند.

وی یادآور شد: همچنین برای تامین آب در بلندمدت نیاز است طرح انتقال آب از چشمه آب سفید سرعت یابد که این مهم به تخصیص منابع مالی ملی نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مطالعه، اجرا و توسعه طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب در شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد با اولویت پی‌گیری و عملیاتی شود.

وی با اشاره به فعالیت کارخانه پتروشیمی لردگان به‌عنوان تنها کارخانه صنعتی بزرگ در حوزه شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد گفت: معیشت مردم این سه شهرستان به‌شدت وابسته به کشاورزی است.

ایرنا