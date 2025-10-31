گاهی اوقات افراد باید کودک درون خود را دریابند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمانه ملکی، روانشناس و مشاور خانواده در برنامه تلویزیونی گفت: یکی از علت های شیوع افسردگی و خُلق پایین در جوامع مختلف، نادیده گرفتن کودک درون هر فرد است.

برچسب ها: روانشناسی خانواده ، گفتار درمانی ، مشاور خانواده
تبادل نظر
