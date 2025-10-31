باشگاه خبرنگاران جوان _ دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: بهدلیل تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، تصمیماتی برای حفظ سلامت شهروندان اتخاذ شده است.
بر اساس این اطلاعیه، روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴، ساعت آغاز فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان، ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.
همچنین تأکید شده است که دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
نحوه فعالیت بانکها نیز بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
در پایان، از شهروندان خواسته شده است برای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.
منبع خبرگزاری مهر