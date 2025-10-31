معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم از اختصاص زمین برای ساخت نخستین مجتمع تخصصی تولید کاپشن کشور در کهک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرتضی رحمان‌نیای،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم در حاشیه بازدید از زمین تعیین شده برای شهرک صنعتی تخصصی کاپشن در شهر کهک، اظهار کرد: سال‌ها پیش که بخشدار بودم، تولید کاپشن در کهک رونق بالایی داشت و حتی از استان‌های دیگر برای خرید عمده به این منطقه می‌آمدند. امروز نیز این ظرفیت دوباره زنده شده است.

وی با بیان اینکه در نمایشگاه اخیر برپا شده در شهر کهک با محوریت عرضه محصولات بومی، بیش از پانزده غرفه به تولیدات پوشاک، به‌ویژه کاپشن اختصاص داشت که نشان می‌دهد توان تولید در این منطقه بسیار بالاست، گفت: کهک می‌تواند با تکیه بر سابقه و ظرفیت‌های موجود، قطب تولید کاپشن و پوشاک کشور شود.

رحمان‌نیای ادامه داد: زمین احداث شهرک صنعتی پوشاک در حاشیه شهر کهک و در مسیر خروجی به سمت روستای میم مشخص شده و با همدلی بین فرماندار، بخشدار مرکزی و شهردار، مراحل اولیه تخصیص آن انجام شده است.

او با اشاره به سیاست‌های استاندار قم و دولت سیزدهم مبنی بر تقویت همدلی و توسعه متوازن گفت: کارهای اداری مربوط به احداث شهرک صنعتی تخصصی کاپشن در حال انجام است و به محض نهایی شدن، مراسم کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی، با حضور مهندس بهنام‌جو استاندار قم برگزار خواهد شد.

منبع:استانداری قم