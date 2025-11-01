باشگاه خبرنگاران جوان - پویا طالبنیا در دیدار اعضای جامعه حرفهای راهنمایان گردشگری استان با بیان اینکه فعالان این حوزه از ارکان اصلی معرفی جاذبهها و ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان هستند، بیان کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید در اجرای تورها از راهنمایان دارای کارت رسمی استفاده کنند تا ضمن افزایش سطح خدمات، جایگاه حرفهای راهنمایان نیز تقویت شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت بهکارگیری ظرفیتهای بومی در مسیر توسعه گردشگری استان افزود: جامعه حرفهای راهنمایان میتواند با شناسایی آسیبها، مشکلات، ایدههای نو و راهکارهای اجرایی، مجموعهای از پیشنهادها را برای بررسی و تصمیمگیری به ادارهکل ارائه کند تا زمینه حمایت هدفمند و اثربخش از فعالان این بخش فراهم شود.
او با تاکید بر استفاده از توانمندیهای راهنمایان در رویدادهای فرهنگی و گردشگری عنوان کرد: حضور راهنمایان در نمایشگاههای صنایعدستی، جشنوارههای گردشگری، تورهای ویژه و برنامههای معرفی ظرفیتهای منطقه میتواند به انتقال دقیقتر فرهنگ و اصالت کردستان به گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.
طالبنیا یادآور شد: تقویت تعامل میان ادارهکل و جامعه حرفهای راهنمایان، زمینهای مناسب برای توسعه آموزشهای تخصصی، ارتقای مهارتها و ایجاد انگیزه میان فعالان گردشگری فراهم خواهد کرد و بیتردید این همکاریها نقش مهمی در پویایی صنعت گردشگری استان ایفا میکند.
اعضای جامعه حرفهای راهنمایان گردشکری استان در این نشست ضمن ارائه دیدگاهها و مشکلات موجود، پیشنهادهایی برای تقویت همکاریها و توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه راهنمایی گردشگری مطرح کردند.
منبع: روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان،