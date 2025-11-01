باشگاه خبرنگاران جوان ؛پریسا بهرامی - اقبال خانی، این دانش آموزان در ۱۴ مدرسه استثنایی ویک مدرسه مستقل اتیسم در دوره‌های تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه دوره اول متوسطه پیش حرفه‌ای ودوره دوم کار دانش خاص در حال تحصیل می‌باشند.

وی افزود: در شهرستان‌های مریوان، سقز، بانه، بیجار، دیواندره، کامیاران، دیواندره، دهگلان مدارس استثنایی ودر شهرستان سنندج، مدرسه مستقل اتیسم پویان به این طیف از دانش آموزان خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی وتوانبخشی ارائه می‌کنند.

رییس آموزش و پرورش استثنایی استان: از مجموع ۲۵ هزار ۶۰۷ نوآموز سنجش شده در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بر اساس آمار احصاء شده ۵۷ نفر به مرحله تخصصی اتیسم ارجاع شدند که ۱۷ نفرفاقد اتیسم، ۱۴ نفر ارزیابی مجدد اتیسم در سال بعد، ۱۳ نفر اتیسم متوسط و ۱۲ نفر اتیسم با عملکرد بالا تشخیص داده شدند.

خانی با اشاره به اینکه افراد دارای اختلال اتیسم دنیا را متفاوت‌تر از دیگران می‌بینند، می‌شنوند و احساس می‌کنند و دو خصوصیت اصلی اختلال در ارتباط کلامی و تعاملات اجتماعی دررفتار وعلایق آنان مشهود است، گفت: دانش‌آموزان اتیسم نیاز به امکانات بیشتری دارند و حداکثر تراکم در یک کلاس دارای دانش آموزان اتیسم ۴ نفر می‌باشد.

رییس آموزش و پرورش استثنایی استان عنوان کرد: با اشاره به آمار رو به افزایش اتیسم در استان، گفت: ناآگاهی خانواده‌ها و جامعه از این بیماری و عدم اطلاع رسانی مناسب در این زمینه موجب شده است تا بسیاری از این کودکان در زمان طلایی شناسایی و درمان نشوند.

به گفته وی با تشخیص زودهنگام این اختلال در کودکان که از سنین زیر سه سال آغاز می‌شود می‌توان از برنامه‌های درمانی موثرتر و مداخله بهنگام برای کمک به آنان بهره برد.

رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان اضافه کرد: خدمات آموزشی بر اساس روش‌های جدید آموزش این کودکان مانند روش تیچ (TEACCH) و خدمات غیردارویی از قبیل خدمات روانشناسی، کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی، شن درمانی، ماساژ درمانی، سفالگری به دانش آموزان اختلال طیف اتیسم در مدارس با نیاز‌های ویژه استان ارایه می‌شود.

خانی اضافه کرد: در اجرای تفاهم‌نامه منعقده با انجمن اتیسم استان و با همکاری معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مقرر شد، تمام دانش آموزان طیف اتیسم استان به صورت رایگان در مرکز آموزشی، پزشکی و درمانی قدس سنندج مورد درمان و ویزیت قرار گیرند.

رییس آموزش و پرورش استثنایی استان در ادامه گفت: اولین مدرسه آموزشی و توانبخشی دانش آموزان اتیسم در سه هزار و ۶۰۰ متر مربع دارای۱۰ کلاس درس، اتاق‌های کاردرمانی، گفتاردرمانی، شن درمانی و فضا‌های مناسب فعالیت‌های هنری و ورزشی در سنندج کلنگ زنی شده است.

خانی گفت: درحال حاضر ساخت این مدرسه در مرحله زه کشی، حفر زمین ودیوار چینی با تخصیص اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال در حال انجام است ۰

وی با بیان اینکه هزینه ساخت مدارس اتیسم ۱۰ برابر مدارس عادی است، افزود: از مسئولان و خیرین انتظار می‌رود که همواره دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه را مورد توجه و حمایت خود قرار بدهند.