باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر رفیعی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان یکی از عارضههای آلودگی هوا را بروز مشکلات قلبی- تنفسی عنوان کرد و بیان داشت: براساس آخرین اطلاعات بدست آمده، در ۷۲ ساعت گذشته بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر با مشکلات قلبی -تنفسی به بیمارستانها و مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز مراجعه کردهاند.
وی با بیان اینکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد افزایش نشان میدهد، افزود: مقایسه آمارهای سالهای قبل حاکی از آن است که در بروز مشکلات تنفسی برای خوزستانیها روند صعودی داشته است و باید مسئولان مربوط برای این مشکل که سلامتی هم استانیها را به خطر میاندازد، چاره اندیشی کنند.
دکتر رفیعی در پایان به هم استانیها به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماریهای زمینهای و قلبی-عروقی تاکید کرد از تردد غیر ضروری خودداری کنند، همچنین مصرف آب زیاد، لبنیات، سبزیجات و میوهها را در دستور کار قرار دهند تا عوارض ناشی از آلودگی هوا کاهش یابد.
گفتنی است؛ براساس تصمیم گیری کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان؛ با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، امروز شنبه ۹ آبان ماه فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مدارس در همه مقاطع تحصیلی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ساعت ۹ و ۳۰ صبح آغاز شد.