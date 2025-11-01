باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی میرزایی قمی با اشاره به خودرو‌های مشمول معاینه فنی اظهار کرد: براساس قانون، خودرو‌های شخصی از زمان تولید به مدت چهارسال و خودرو‌های عمومی به مدت یکسال از انجام معاینه فنی معاف هستند. در حال حاضر خودرو‌های شخصی تولید داخل آبان ماه ۱۴۰۰ و ما قبل و خودرو‌های وارداتی تولید اکتبر سال ۲۰۲۱ و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند.

وی با بیان اینکه داشتن گواهی معاینه فنی خودرو‌ها به چندین طریق توسط پلیس کنترل می‌شود، گفت: براساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو، بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودرو‌های مشمول معاینه فنی که بیش از چهار سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. علاوه بر کنترل فیزیکی به صورت مکانیزه نیز توسط کلیه دوربین‌های سطح شهر معاینه فنی خودرو‌ها کنترل و خودرو‌ها در صورت نداشتن آن توسط پلیس اعمال قانون می‌شوند.

میرزایی قمی خاطرنشان کرد: اعتبار گواهی معاینه فنی خودرو‌های شخصی یکساله بوده و ممکن است در این بازه خودرو از شرایط هنگام معاینه فنی خارج شود. بنا بر تدبیر پلیس براساس ضوابط قانونی گواهی معاینه فنی خودرو‌های دودزا و دچار نقص فنی باطل می‌شود و این خودرو‌ها پس از رفع نقص باید مجددا نسبت به انجام معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند. این موضوع حتی برای خودرو‌های سانحه دیده در تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نیز تاکید شده که در صورت سانحه یا تصادف برای وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی با تشخیص کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی خودرو بایستی مجددا نسبت به معاینه فنی خودرو اقدام کنند. در جرائم تخلفات رانندگی برای خودرو‌های دودزا و دچار نقص فنی ردیف مجزا جریمه نیز لحاظ شده است.

ارسال پیامک ۱۰ روز قبل از انقضاء اعتبار معاینه فنی

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران درخصوص ارسال پیامک اعلام زمان انقضاء معاینه فنی عنوان کرد: در راستای مدیریت ارتباط با مشتری و آگاهی شهروندان از زمان اعتبار گواهی معاینه فنی خودرو، واحد امور مشتریان این ستاد ۱۰ روز قبل از انقضاء اعتبار گواهی معاینه فنی خودرو نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی به مراجعه کنندگانی که در سال پیش به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده و اطلاعات تماس آنها در این مراکز موجود است اقدام می‌کند. این اطلاع رسانی صرفا برای خودرو‌هایی که به مراکز شهر تهران برای دریافت خدمات معاینه فنی مراجعه کرده‌اند، انجام می‌شود.

چگونه مالکان جدید خودرو اطلاعات خود را در سامانه معاینه فنی ثبت کنند؟

وی ادامه داد: در مورد خودرو‌هایی که نقل و انتقال و تعویض پلاک انجام شده با توجه به تغییر مالک و عدم دسترسی امور مشتریان ستاد معاینه فنی به شماره تماس مالک جدید، پیامک اعلام زمان انقضاء گواهی معاینه فنی خودرو به صورت خودکار براساس داده‌های ثبت شده در بانک اطلاعاتی به مالک پیشین ارسال شده که جهت رفع این مشکل، خدمت جدیدی در امور مشتریان پیش بینی شده است. مالکین جدید این خودرو‌ها می‌توانند نسبت به تماس با شماره سامانه پاسخگو۹۶۰۰۶۰۰۰ و اعلام شماره جدید به اپراتور‌های این سامانه جهت تصحیح شماره تماس (پس از احراز مدارک) در دیتا بانک سامانه ارسال پیامک اقدام کنند. با نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک نیاز به اخذ معاینه فنی مجدد نیست. گواهی معاینه فنی در واقع برای VIN خودرو که به صورت یونیک در خودرو ثابت است و با نقل و انتقال تغییر نمی‌کند، صادر می‌شود و نیازی به دریافت مجدد گواهی معاینه فنی خودرو نیست. شایان ذکر است براساس قانون داشتن گواهی معاینه فنی برای خودرو در هنگام نقل و انتقال الزامی بوده و خودرو در هنگام تعویض پلاک می‌بایست دارای گواهی معاینه فنی معتبر باشد.

آلایندگی بیشترین نقص خودرو‌های مراجعه کننده در ۷ماهه ابتدایی امسال

میرزایی قمی در پاسخ به این سوال که وضعیت مراجعات خودرو‌های سبک از ابتدای امسال تا ۳۰ مهر چگونه بوده است، گفت: در این بازه زمانی در حدود ۸۴۸ هزار و ۴۵ خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرده که در مقایسه با سال گذشته میزان مراجعات تغییر چندانی نیافته است. از این آمار، ۶۶۶ هزار و ۹۶۴ خودرو مربوط به مراجعات اول بود. نقص آلایندگی ۷۵۶۸۰ خودرو، عدم همراستایی چرخ‌ها ۳۷۱۴۵ خودرو، کمک فنر ۳۴۸۰۸ خودرو، تست ترمز ۵۲۶۷۹ خودرو و وضعیت ظاهری ۷۴۶۳۹ خودرو در مراکز معاینه فنی شهر تهران شناسایی و درنهایت جهت اخذ معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد شده است.

به گفته وی، ۲۷ درصد از خودرو‌ها به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نشده و تعدادی از این خودرو‌های مردود دارای چند نقص بوده‌اند.

حدود ۱۲ درصد از خودرو‌های مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی تهران معاینه فنی برتر اخذ کرده‌اند

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران درباره تعداد گواهی معاینه فنی صادره از مراکز شهر تهران به تفکیک معاینه فنی برتر و معمولی گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهرماه حدود ۶۴۲ هزار و ۹۱۷ گواهی معاینه فنی صادر شده که از این تعداد، در حدود ۷۷ هزار و ۶۴۴ گواهی مربوط به معاینه فنی برتر است. در مجموع حدود ۱۲ درصد از خودرو‌های مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران دارای معاینه فنی برتر هستند.

براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۴۰۴ وسایل نقلیه دارای گواهی معاینه فنی برتر از مراکز شهر تهران مشمول تخفیف ۲۰ درصدی هزینه عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا می‌شوند.

منبع: شهر