باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاحیه ۶ بازار میوه و تره‌بار در ۶ محله از شهر تهران در قالب یکصد و نود و یکمین پویش امید و افتخار امروز - شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ - با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران و مهدی بختیاری‌زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین و میوه و تره‌بار شهرداری تهران برگزار شد.

گودرزی در حاشیه مراسم در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تداوم برنامه‌های شهرداری در توسعه خدمات محلی گفت: همان‌طور که در افتتاحیه‌های پیشین به مردم قول داده بودیم، روند توسعه بازار‌ها و ارائه خدمات محله‌ای را ادامه داده‌ایم. براساس برآورد‌ها و درخواست‌های مردمی، امروز تمامی محله‌های شهر تهران از خدمات میادین میوه و تره‌بار برخوردار شده‌اند. در همین راستا، امروز شش میدان جدید به مجموعه میادین شهر افزوده می‌شود و تعداد کل آنها از ۳۱۵ میدان به ۳۲۱ می‌رسد.

گودرزی ادامه داد: البته برخی از میادین پیشین در مرحله بازسازی اساسی قرار دارند. با توجه به اینکه تهران دارای ۳۵۳ محله است و بعضی از محله‌ها جمعیت زیادی دارند، ممکن است به بیش از یک میدان نیاز داشته باشند. از روز نخست، هدف‌گذاری ما احداث ۱۲۰ میدان جدید بود که تاکنون نزدیک به ۵۰ میدان نهایی و تحویل شهروندان شده و سایر پروژه‌ها نیز در دست اجراست.

وی در تشریح موانع پیش‌ِرو افزود: در برخی محله‌ها به دلیل نبود زمین مناسب، اجرای طرح با تأخیر مواجه شده است. در مواردی شهرداری زمین‌هایی را پیشنهاد داده، اما ساکنان محل به‌دلیل نگرانی از ایجاد ترافیک یا مزاحمت‌های احتمالی مخالفت کرده‌اند. ما نمی‌خواهیم مردم را دچار زحمت کنیم؛ هدف ما توسعه خدمات در نقاطی است که خود مردم خواهان آن هستند. هرجا زمین مناسب با پیوست‌های ترافیکی و زیست‌محیطی قابل‌قبول وجود داشته باشد، قطعاً موضوع توسعه دنبال خواهد شد.

معاون شهردار تهران درباره طرح‌های مشارکتی نیز اظهار کرد: در برخی پروژه‌ها از ظرفیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی بهره می‌بریم. نخستین پروژه دوگانه ما در منطقه ۱۷ اجرا شده که طبقه همکف آن به میدان میوه و تره‌بار و طبقه دوم به مجموعه ورزشی اختصاص دارد. هم‌زمان پنج پروژه دیگر نیز امروز به بهره‌برداری می‌رسد. خدمت‌رسانی محلی به مردم همچنان در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی درباره تمرکز بیشتر بر مناطق جنوبی شهر تصریح کرد: این سیاست آگاهانه اتخاذ شده است. بر اساس برآورد‌های کارشناسی و درخواست‌های مردمی، به این نتیجه رسیدیم که جنوب تهران باید سهم بیشتری از خدمات میوه و تره‌بار و سایر خدمات شهری داشته باشد. هم‌اکنون ۵۳ درصد میادین در نیمه جنوبی و ۴۷ درصد در نیمه شمالی شهر قرار دارند. هدف ما برقراری عدالت در توزیع خدمات است، نه نادیده گرفتن بخشی از شهر. هرکجا ظرفیت و مشارکت مردمی وجود داشته باشد، توسعه خدمات ادامه خواهد یافت.

در چهار سال اخیر ۵۶ بازار جدید به شبکه میادین میوه و تره‌بار افزوده شده است

گودرزی در این مراسم نیز اظهار کرد: امروز صد و نود و یکمین پروژه خدمت‌رسانی شهرداری تهران افتتاح می‌شود؛ پروژه‌ای که همچون دیگر طرح‌ها، نمادی از تلاش، همدلی و خدمت بی‌منت به مردم شریف پایتخت است. ما هر هفته در روز‌های شنبه در کنار شهروندان بودیم.

گودرزی با قدردانی از دست‌اندرکاران میدانی در سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار افزود: در ایام جنگ ۱۲ روزه همکاران ما اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی متوقف شود و مردم هیچ‌گونه خللی در تأمین مایحتاج خود احساس نکنند. از مزارع و کارگاه‌های تولیدی تا شبکه توزیع و عرضه، همه اعضای زنجیره تأمین با غیرت و احساس مسئولیت در میدان بودند و این الگوی درخشانی از خدمت صادقانه به مردم به‌جا گذاشتند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به سیاست‌های جدید این معاونت در حوزه خدمات محلی تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، رویکرد اصلی ما توسعه خدمات ملموس برای شهروندان است. یکی از مهم‌ترین محور‌های این سیاست، گسترش کمی و کیفی میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار بر اساس نیازسنجی‌های دقیق و درخواست‌های مردمی است.

گودرزی ادامه داد: در چهار سال گذشته، ۵۶ بازار جدید به شبکه میادین میوه و تره‌بار تهران افزوده شده است که امروز شاهد بهره‌برداری رسمی از شش مورد دیگر هستیم. تا پایان سال برای دو بسته افتتاحیه دیگر هم برنامه‌ریزی شده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد بازار‌های جدید به حدود ۷۰ تا ۸۵ مورد برسد. این امر را توسعه خواهیم داد تا بتوانیم به عدد ۱۰۰ برسانیم.

وی بیان داشت: یکی از اقدامات جدید، توسعه بازار‌ها به صورت مشارکتی است. اگر کسی در هر محله‌ای زمین داشته باشد و بخواهد با شهرداری همکاری کند، ما کاملاً آماده‌ایم تا بازار مشارکتی راه‌اندازی کنیم. در این بازار‌ها همه قواعد و ضوابط سازمان میوه و تره‌بار رعایت خواهد شد و هدف اصلی ما این است که شهروندان بتوانند کالا‌های اساسی، میوه و تره‌بار خود را با کیفیت مناسب و قیمت منصفانه دریافت کنند و دغدغه‌ای برای تأمین آن نداشته باشند.

گودرزی افزود: یکی از برنامه‌های اساسی سازمان، کاهش واسطه‌ها از مسیر تولید تا سفره مردم است و این رویکرد جزو اساسنامه و اهداف اصلی سازمان محسوب می‌شود. با توجه به موانع و رویکرد‌های گذشته که باعث فاصله‌گذاری در این مسیر شده بود، در این دوره به سرعت در حال جبران آن هستیم. اساسنامه سازمان نیز تغییر کرده تا بتوانیم با مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌ها و مجموعه‌های مردمی زنجیره تولید و توزیع محصولات را تقویت کنیم.

وی درباره برنامه‌های ویژه توسعه بازار‌ها گفت: ما به شهرستان‌هایی که محصولات خاصی دارند مانند مرکبات، خرما، برنج و سایر محصولات کشاورزی سر می‌زنیم تا تولیدکنندگان بزرگ بتوانند محصولاتشان را مستقیم در غرفه‌های ما عرضه کنند و واسطه‌ها حذف شوند. این اقدام هم در راستای توسعه کمی بازار‌ها است که همه محله‌ها از بازار برخوردار شوند و هم از نظر کیفیت محصولات، تضمین عرضه در شرایط خاص و قیمت مناسب، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. همچنین بهره‌برداران نیز از طریق مزایده‌های ما وارد این چرخه می‌شوند و تمامی قواعد و نظارت‌ها رعایت می‌شود.

معاون شهردار تهران در پایان تاکید کرد: نظارت‌ها را هم داریم توسعه می‌دهیم که شرایط بهتری برای مردم فراهم کنیم.

منبع: شهر