باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عبدالله زاده گفت: در روز جهانی شهرها، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، شهر تاریخی کاشان را به‌عنوان «شهر خلاق در حوزه معماری» به رسمیت شناخت و آن را رسماً به شبکه جهانی شهرهای خلاق (UNESCO Creative Cities Network) افزود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان با تبریک این رویداد به همشهریان گران‌قدر ادامه داد: پیوستن کاشان به شبکه شهرهای خلاق یونسکو نقطه عطفی در تاریخ پربار این شهر است و تأییدی جهانی بر غنای فرهنگی و میراث معماری بی‌نظیر آن به شمار می‌رود.

او این دستاورد را حاصل تلاش نسل‌هایی دانست که در حفظ و احیای زیبایی‌های معماری کاشان کوشیده‌اند و افزود: از بادگیرهای هوشمند و حیاط‌های مرکزی گرفته تا کاروانسراها و مساجد تاریخی که جلوه‌ای از نبوغ ایرانی در هماهنگی با طبیعت و نیازهای انسانی هستند، مجموعه‌ای خلاقانه و هوشمندانه به هم تنیده‌ای به نام بافت تاریخی کاشان را تشکیل داده که اکنون شهره جهانی دارد.

عبدالله زاده با تأکید بر لزوم پاسداشت این سرمایه جهانی تصریح کرد: بافت تاریخی کاشان، درواقع تاروپود هویت ملی و محلی این شهر است.‌ شبکه‌ای از کوچه‌پس‌کوچه‌های زیبا، خانه‌های خشتی، ساباط‌ها و گذرهای خاطره‌انگیزی که روح زندگی ایرانی را در خود جای‌داده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان گفت: اکنون‌که کاشان در نگاه جهانی به‌عنوان الگویی از زیستن هم‌نوا با زیبایی‌های معماری معرفی‌شده، باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه، مرمت اصولی و آموزش نسل جوان، این گنجینه را برای آیندگان حفظ کنیم. ثبت کاشان در فهرست شهرهای خلاق یونسکو در حوزه معماری، نتیجه هم‌افزایی و همدلی همه نهادها، شهروندان، هنرمندان و فعالان فرهنگی است. این اتفاق، بیانگر آن است که هویت تاریخی و معماری اصیل کاشان نه‌تنها در گذشته، بلکه در زندگی امروز شهر نیز جاری و پویاست. شهرداری کاشان خود را متعهد می‌داند که در تداوم این مسیر، با نگاه خلاق و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، میان سنت و نوگرایی پیوندی پایدار برقرار کند.

او تأکید کرد: کاشان شهری است که ریشه‌های تاریخی‌اش در عمق خاک و آسمان این سرزمین تنیده شده است. ازاین‌پس باید با توسعه پایدار شهری، حفظ سیمای تاریخی محلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، نمونه‌ای درخور از شهر خلاق در سطح بین‌المللی ارائه دهیم. این عنوان، نه پایان راه، بلکه آغاز مسئولیتی بزرگ‌تر برای ساختن شهری زیبا، فرهنگی و انسانی است.