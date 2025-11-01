باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تعطیلی دولت، آمریکایی‌ها را محتاج غذا کرد + فیلم

با تعطیلی دولت آمریکا، بسیاری از خانواده‌ها برای دریافت مواد غذایی با مشکل مواجه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در یک ماهگی تعطیلی دولت آمریکا، کمبود کمک‌های فدرال باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها برای دریافت مواد غذایی ضروری با مشکل مواجه شوند و سازمان‌های خیریه وارد عمل شوند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شوخی نکن
۰
۰
پاسخ دادن