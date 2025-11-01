باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسن سلطانی در جلسه شورای عالی ورزش استان قم که به ریاست استاندار در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: در برخی نقاط استان، سرانه فضاهای ورزشی تقریباً صفر است و تفاوت چندانی میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار وجود ندارد. هرچند وضعیت شهرهای پیرامونی کمی بهتر است، اما هیچیک از شهرستانهای استان قم استخر یا مجموعههای آبی ندارند و حتی در بسیاری از آنها سالنهای ورزشی تخصصی هم وجود ندارد.
وی افزود: در این مناطق، هیأتهای ورزشی باید فعال شوند، زیرا استعدادهای درخشانی در شهرها و توابع قم وجود دارد که با حمایت و برنامهریزی میتوانند به موفقیتهای ملی و بینالمللی برسند.
۸۲ درصد از مردم قم کمتحرک هستند
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم در ادامه با بیان اینکه شاخص کمتحرکی در قم بالاتر از میانگین کشور است، گفت: طبق آمار، ۸۲ درصد از مردم قم کمتحرک هستند و تنها ۱۸ درصد فعالیت ورزشی مستمر دارند، در حالی که میانگین کمتحرکی در کشور ۷۹ درصد است و این تفاوت سه درصدی، نگرانکننده و نیازمند اقدام فوری برای افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای ورزشی است.
سلطانی با اشاره به وضعیت اماکن ورزشی استان گفت: قم در مجموع دارای ۸۱۰ مجموعه ورزشی است که حدود ۲۱۰ مورد از آنها متعلق به دستگاههای اجرایی است، اما متأسفانه بسیاری از این اماکن غیرفعال یا تعطیل هستند.
وی با اشاره به افتخارات ورزش قم در سال ۱۴۰۴ گفت: ورزشکاران قمی در رقابتهای جهانی و آسیایی موفق به کسب ۲۷ مدال شدند که شامل یک مدال طلا و یک برنز جهانی و ۲۵ مدال آسیایی است. همچنین در المپیاد استعدادهای برتر کشور، قم با کسب ۱۹ مدال شامل ۶ طلا، ۴ نقره و ۹ برنز، جایگاه پانزدهم را در میان ۳۱ استان کشور به دست آورد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم افزود: در حال برنامهریزی برای آمادهسازی ورزشکاران استان جهت حضور در بازیهای کشورهای اسلامی هستیم که در رشتههایی، چون شنا، کاراته، کشتی، هندبال و بسکتبال شانس حضور داریم. همچنین از اسفند امسال برنامه آمادهسازی ویژهای برای اعزام به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آغاز خواهد شد تا مربیان و ورزشکاران در یک روند متمرکز آماده رقابت شوند.
سلطانی به حوزه ورزش همگانی نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری حداقل ۴۰ تا ۵۰ پایگاه صبحگاهی در سطح شهر قم ایجاد میشود که تاکنون ۲۵ پایگاه فعال شده است. همچنین طرح «پیادهروی محلهمحور» با محوریت مدیران محلات در دستور کار قرار دارد، اما فعلاً تنها دو محله از این طرح برخوردار هستند که باید گسترش یابد.
وی ادامه داد: طرح ابلاغی وزارت ورزش با شعار جامعه فعال، محیط فعال، مردم فعال و سیستم فعال» در قم اجرا میشود و در همین راستا، طرح پایش سلامت و تندرستی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم در حال نهایی شدن است که جلسات فنی و کارشناسی آن نیز برگزار شده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان قم افزود: برای تجلیل از قهرمانان جهانی، آسیایی و المپیادی نیز به اعتباری حدود دو میلیارد تومان نیاز است تا بتوان در شأن ورزشکاران و مربیان قمی از آنان تقدیر کرد.
سلطانی گفت: در مجموع برای پشتیبانی از تیمهای ورزشی استان و حفظ شرایط فعلی، حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و با حمایت استانداری و دستگاههای مسئول، میتوان زمینه رشد و ارتقای جایگاه ورزش قم در سطح ملی و بینالمللی را فراهم کرد.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان قم