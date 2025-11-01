تیم‌ام دات آر با شکست فونیکس عنوان قهرمانی مسابقات اسکیت اینلاین هاکی بانوان در رده سنی بزرگسالان را به خود اختصاص داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی بانوان که از روز پنجشنبه در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان با حضور پانزده تیم در مجموعه ورزشی هایپر اسکیت آغاز شده بود ظهر امروز (شنبه) با برگزاری فینال پیگیری شد که تیم‌ «ام دات آر» تهران با نتیجه ۳ بر صفر فونیکس را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدار رده‌بندی هم تیم سایمان (ب) تبریز با شکست سه بر یک شریفی اصفهان به جایگاه سومی بسنده کرد.

گفتنی است این دوره از مسابقات با حضور ۹ تیم در مجموعه ورزشی هایپر اسکیت برگزار شد.

همچنین در رده سنی جوانان نیز شش تیم حضور داشتند که در پایان تیم‌های‌ ام دات آر تهران، آینده سازان تهران و سایمان تبریز عناوین اول تا سومی را به خود اختصاص دادند.

اسکیت هاکی ، مسابقات اسکیت دستجات آزاد
