یک کارگاه با کاربری شارژ و فروش سیلندر گاز مایع در شیراز دچار آتش سوزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هادی عیدی پور مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با اشاره به آتش‌سوزی گسترده در یک کارگاه هزار متری با کاربری شارژ و فروش سیلندر گاز مایع در شهرک جوادیه، اظهار کرد: بعد از ظهر امروز شنبه ۱۰ آبان ماه، با اعلام گزارش آتش سوزی کارگاه شارژ کپسول، در شهرک جوادیه شیراز، نیرو‌های آتش نشانی از ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۹ و ۲۰ با استفاده از ۱۱ دستگاه خودروی اطفایی سنگین و نیمه سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: به علت حساسیت بالای عملیات، آتش‌نشانان با اقدام سریع و از ۳ جهت مختلف، ضمن استفاده از لوله‌های آبدهی پرفشار و مانیتور، عملیات اطفاء سیلندرهای گاز مایع ۵۰ و ۶۰ کیلویی و پیک نیک که برخی به علت انفجار تا ۳۰۰ متر به اطراف پرتاب می شدند را با موفقیت انجام داده و از سرایت آتش به کارگاه و منازل مجاور به طور کامل جلوگیری شد.

عیدی پور اضافه کرد: این حادثه ۲ مصدوم جزئی داشت که توسط نیروهای عملیاتی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

او تصریح کرد: علت یا علل آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.

مسعود عابد، رئیس مرکز اورژانس فارس نیز اظهار کرد: در پی وقوع انفجار در یک کارگاه شارژ گاز بلافاصله کارشناسان اورژانس شیراز با ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس، به محل حادثه اعزام شدند و به ۱۲ مصدوم این حادثه امداد رسانی کردند.

او افزود: در این حادثه ۱۰ نفر دچار شوک ناشی از انفجار شدند و در محل درمان شدند؛ ۲ مصدوم نیز که از ناحیه شانه و دست، و دیگری از  ناحیه قفسه سینه آسیب دیده بودند، پس از دریافت خدمات درمانی در محل، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس قارس با اشاره به آمادگی نیروهای اورژانس، تصریح کرد: عوامل آتش‌ نشانی نیز به سرعت وارد عمل شده و آتش‌ سوزی را مهار کردند و از گسترش آتش به منازل مسکونی اطراف جلوگیری کردند؛ اقدام سریع آتش‌ نشانان و اورژانس مانع از بروز تلفات جانی شد.

