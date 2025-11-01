باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- کیومرث حبیبی در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان که با حضور معاون امور سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، اظهار داشت: موضوعات مرتبط با سلامت و امنیت غذایی جامعه تنها بخشی از مسائل و چالش‌های استان کردستان در زمینه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است، به همین دلیل، ضرورت دارد که اقدامات جامع و خاصی برای ایمن‌سازی جامعه در برابر تهدیدات و مخاطرات احتمالی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در حوزه درمان، اقدامات مثبتی توسط علوم پزشکی استان انجام شده است، اما باید اذعان کرد که همچنان در زمینه تجهیز و ایمن‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به اعتبارات قابل توجهی نیاز داریم تا این مراکز بتوانند در شرایط بحرانی خدمات مناسبی ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌برداری بهینه از منابع موجود در حوزه پدافند غیر‌عامل، افزود: یکی دیگر از مشکلات اصلی در حوزه پدافند غیرعامل، مسأله واردات و تهدیدات ناشی از آن است، برای مقابله با واردات غیرمجاز، ایجاد پلیس مرزبانی گام موثری خواهد بود. در این راستا، نظام تدبیر استان از تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح حمایت خواهد کرد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فعلی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان اشاره کرد و گفت: این شرکت در دهه ۶۰ در فاصله ۵ کیلومتری از مرکز هسته‌ای سنندج جانمایی شده بود، اما با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهری، این مرکز اکنون در بافت مسکونی قرار گرفته است، از این رو انتقال این مرکز به خارج از شهر به‌طور ویژه باید مدنظر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: استان کردستان نه تنها در زمینه منابع آبی، بلکه در تأمین امنیت غذایی کشور نیز نقشی حیاتی دارد، این استان از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی بخش عمده‌ای از مواد غذایی سایر استان‌ها را تأمین می‌کند و به همین دلیل امنیت غذایی کشور به شدت به پایداری و امنیت استان وابسته است.

وی همچنین به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مقابله با تهدیدات احتمالی اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه تهدیدات نوین و ابزار‌های پیچیده‌تری برای تضعیف کشور‌های مختلف به کار گرفته می‌شود که لازم است برای مقابله با این تهدیدات به سمت استفاده از فناوری‌های نوظهور حرکت کنیم تا بتوانیم از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: پدافند غیرعامل به‌طور عمده شامل آمادگی مقابله با تهدیدات مصنوعی است، ولی در بلندمدت باید تهدیدات طبیعی نیز مدنظر قرار گرفته شود، بنابراین باید تمامی تهدیدات را به‌طور یکپارچه و با هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف در نظر بگیریم تا بتوانیم آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه بحران و تهدید احتمالی داشته باشیم.