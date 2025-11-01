باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تصمیمات زیر برای روز یکشنبه ۱۱ آبانماه ۱۴۰۴ اتخاذ گردیده است:
ساعت آغاز فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی و کارون ساعت ۹:۰۰ صبح خواهد بود.
ساعت آغاز فعالیت دانشگاهها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در این شهرستانها ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین شده است.
در خصوص شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان، تصمیمگیری درباره ساعت شروع فعالیت ادارات و مدارس توسط فرمانداران در ساعات اولیه صبح صورت خواهد گرفت.
دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.